– Legg til rette for bussar på flyplassen

Nyheiter

Det meiner det lokale Yrkestrafikkforbundet.

I eit innspel til forvarslinga til ny reguleringsplan, skriv leiar Stig Vinjevoll at det i mange år har vore eit ynske om eit busstilbod inn til terminalområdet.

– I dag må passasjerane gå frå busstoppen i Hovdebakken. Dette er sjølvsagt ei løysing som ikkje er heldig. Når ein no legg til rette for ei trafikkløysing for Flyplasskrysset som gir ei effektiv trafikkavvikling, kan det opnast for køyring til og frå sjølve flyplassterminalen, skriv Vinjevoll.

Han peikar på at dagens utforming av terminalområdet ikkje er tilrettelagt for busskøyring.

– Vi kan ikkje tilrå at bussar i fast rute køyrer inn til flyplassen med dagens køyremønster på flyplassen. Vi opplever utkøyringa som så krevjande at ein må nærmast vere to personar for å få manøvrert bussen skadefritt ut frå terminalområdet, seier Vinjevoll.

Han og forbundet ber difor om ei løysing for på- og avstiging ved hovudbygningen.

– Dei fleste passasjerane har som oftast bagasje. Vi legg også vekt på at det må leggjast til rette for handikappa, skriv Vinjevoll.