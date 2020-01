– Er målet lønsame menneske?

Nyheiter

Det meiner høgskulelektor på Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda, Elin Førde. Ho har skrive kronikken «Barnet i nyliberalismens tid» i bladet Utdanning, og meiner det er grunn til uro, sidan det i samfunnet er den politisk-økonomiske ordenen som rår og pregar kvardagen. Og det startar allereie i barnehagen.

Slår til tidleg

– Omgrepet «tidleg innsats» er politisk nedfelt, og økonomen James Heckman fann ut at tidleg intervensjon i barnehage med tyngde på tidleg språkstimulering, gjev god samfunnsøkonomi. Ein kan spørje kva som er tidleg NOK innsats for at barn skal bli lønsame samfunnsborgarar. Kanskje ein bør starte alt i fosterlivet?

For å nå dette målet om økonomisk lønsame liv, gjeld det å slå til tidleg, og starte ynskt påverknad.

– I løpet av få år har ein gått frå å tenke om barn som kompetente til å tenke om barn som sårbare og hjelpetrengande, noko som er ei urovekkande utvikling.

Bekymringsindustri

Høgskulelektoren viser til ei tallaus rekkje program, som vert brukte på barn i barnehagane, lansert som «Psykologisk førstehjelp» og «De utrulege årene». Døme på fleire program kan vere TRAS, COS, ICDP og ART. Fleire av desse programma bygger gjerne på sjølvregulering og det ein kan kalle åtferdsteori. Programma er mange, og stadig nye kjem til, i ein jamn straum.

– Det heile har blitt ein industri – av nokre kalla av «bekymringsindustri», fortel Førde.

Ho nemner blant anna dei nye tilvenningspraksisane i barnehagane.

– Der vert førskulelærarane instruerte til å gå på heimebesøk, og bruke veker og månader på å tilvenne barna til barnehagen. Her er det som om ein tek atterhald om at barn manglar noko, og verre – at det er noko ved barn vi må reparere, og det før dei ein gong har byrja å barnehagen. Barn ER ikkje – dei som med god hjelp BLI til noko

Blir terapeutar

Det Førde og andre kallar bekymringsindustrien veks stadig.

– Også skulen er prega av dette, men i barnehagane har vi hatt større tradisjon for å ha stor tillit til psykologifaget. Dermed er det kanskje lettare for bekymringsindustrien å selje inn sine program til barnehagane enn til skulane. Og dei barnehagetilsette vil gjerne gå frå å vere pedagogar til å bli ein slags terapeutar, seier Førde, som meiner det ikkje er etisk å tenkje på alle små barn som personar som må kartleggast og formast til å passe inn i eit ynskt mønster.

Skaper diagnosar

– Korleis kan denne tankegangen – og alle programma – påverke barna?

– Dei vert sett inn i eit mangelperspektiv, i verste fall kan dette kome til å skape fleire diagnosar. Om det er fokuset – å leite etter diagnosar – så vil ein også finne dei, seier Førde.

Høgskulelektoren var ferdig utdanna førskulelærar i 2001, og allereie den gongen var ein på god veg mot stoda ho skildrar i kronikken.

– Og det er på høg tid å setje eit sterkare fokus på denne utviklinga. Eit liv har sjølvsagt ein eigenverdi, og bruken av manualbaserte metodar strid på mange måtar mot barnehagen sitt samfunnsmandat. Om barnehagelæraren er på veg til å bli ein slags terapeut, må ein spørje kvifor, og med kva føremål. Barnehagelærarane har alt ein solid fagkunnskap og faren ved auka bruk av manualbaserte program er at barnehageprofesjonen sine kunnskapar og rom for skjønn etter kvart vert viska ut. Og kven er det som ynskjer og står bak ei slik utvikling?

Thatcherisme

– Ja, det er vel politisk?

– Vi lever i alle fall i ei tid med nyliberalisme – eit gufs frå Thatcher med sitt sterke individ-fokus, den humane kapital, og eit sterkt fokus på den politisk-økonomiske orden.

– Vi skal skape «lønsame menneske», for å setje det på spissen?

– Ja, alt tyder på det.