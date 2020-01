Svært stor reduksjon i talet på seksualbrotsverk

Nyheiter

Talet på seksual-straffesaker i 2019 var ein brøkdel i høve til året før: 24 i fjor, mot heile 161 året før.

Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt består av Ørsta, Volda, Stranda og Sykkylven kommunar.

Også i resten av fylket var det langt færre slike saker i 2019 enn året før – 387 i fjor mot 483 i 2018.

Gledeleg

-Det er ein svært gledeleg nedgang i talet valdtekter og seksuelle overgrep mot barn. Likevel er det truleg mørketal i dette området. Politiet vil difor oppmode alle som har vorte utsette for seksuelle overgrep, også på internett, til å melde frå om dette, seier politimeister Ingar Bøen i samband med at Møre og Romsdal politidistrikt no offentleggjer straffesakstala for 2019.

Politimeisteren er heller ikkje heilt framand for tanken om at nedgangen også kan vere reell.

-Det fokuset som vi dei siste åra har hatt på det storstilte arbeidet vårt med å avdekke, stoppe og retteføre seksuelle overgrep, kan ha verka avskrekkande. Særleg kan dette ha verka inn i enkelte ungdomsmiljø. Det er derfor vikitig at vi held fram med det førebyggande arbeidet i samarbeid med andre offentlege aktørar og organisasjonar, seier politimeisteren.

Økonomi

Gledelege tal her altså. Men på det økonomiske feltet står det vere til: Medan alle dei elleve andre lensmanns- og politistasjonsdistrikta hadde nedgang på dette feltet, hadde Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt tretti prosent auke i talet på økonomi-straffesaker i 2019.

I fjor var det 91 straffesaker i kategorien økonomi i lensmannsdistriktet, mot sytti året før. Også i kategorien vinning var det ei klar auke, mot nedgang i dei fleste andre distrikta. I Ålesund politistasjonsdistrikt var det ein nedgang i talet på økonomi-straffesaker med heile 86 prosent.

Narkotika og vald

I vårt distrikt var det også ein viss oppgang i talet på saker som gjeld vald, narkotika og skadeverk. Talet på straffesaker totalt gjekk ned frå 1246 i 2018 til 1100 i 2019.

For fylket samla var utviklinga i trafikk-statistikken feil veg. I fjor omkom ti personar i trafikken her i fylket. Det var også ein klar oppgang i talet på ulykker med personskade og personar som vart tekne for køyring i ruspåverka tilstand.