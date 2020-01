Vil utsetje overtakinga av subsidierte flyruter - fryktar staten ikkje betalar nok

Nyheiter

Det er tilrådinga frå fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik overfor samferdselsutvalet i fylkeskommunen.

Regjeringa har bestemt at fylkeskommunane skal ta over ansvaret for administreringa av såkalla forplikting til offentlege tenestekjøp av flyruter.

I klartekst vil det seie at fylkeskommunane skal stå for tilbodsprosessen og betalinga av denne typen flyruter. Ei rute i Møre og Romsdal kjem under denne ordninga, og det er Bergen – Hovden.

Men fylkeskommunedirektøren fryktar minst to ting. Det eine er at staten ikkje overfører nok pengar til føremålet, jamfør problematikken kring ferjene. Og at systemet med å subsidiere ruter på kortbanenettet vert for fragmentert.

Difor rår fylkeskommunedirektøren til at overføringa frå staten til fylkeskommunen vert utsett til i alle fall 2024, og at fylkeskommunen får rådføre seg med Vestland fylke om ei samordning av vestlandsrutene som er subsidierte.