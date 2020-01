Kvikkleire-motsegn mot Volda ungdomsskule

Nyheiter

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremjar motsegn til detaljregulering for Volda ungdomsskule. Dagens skule og gymsalar skal rivast for å byggje ny ungdomsskule.

Problemet er at NVE meiner det er gjort mangelfull vurdering av naturfare knytt til potensiale for områdeskred av kvikkleire. Dersom det vert gjort ei tilstrekkeleg vurdering av fare for områdeskred av kvikkleireskred, og eventuelle funn vert innarbeidd i plankart og føresegner, fell grunnlaget for motsegna bort.

I risiko- og sårbaranalysen i planframlegget er det påvist marine avsetningar i planområdet. Det er trong for nærare undersøkingar av grunnforholda med omsyn til fare for ustabil grunn. I plandokumenta er det skrive at grunnundersøkingar vil bli gjennomført, men det er ikkje dokumentert i plandokumenta at det er gjort før offentleg ettersyn.

- Vi kan heller ikkje sjå at framlegg til føresegner set krav til slike undersøkingar, skriv fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen og senioringeniør Ole-Jacob Sande i eit brev til Volda kommune.

NVE har motsegn til planen inntil reell fare for områdeskred av kvikkleire er vurdert.