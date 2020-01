Ein sjeldan gjest frå aust

Nyheiter

Midt på 50-talet vart ein ny fugl observert i Norge. Sidan spreidde fuglen seg nokså kjapt til heile Sør-Norge og etter kvart heilt nord til Finnmark. Men mykje tyder på at arten har gått litt attende dei siste åra. Eg snakkar om tyrkerdua, denne vesle, men elegante fuglen frå aust ein stad.

Her i Ørsta har det av og til vore fleire par i sentrumsområdet, men dei siste åra har lyden av denne fuglen ikkje vore høyrd. Diverre har somme hatt «moro» med å jakte på tyrkerdua, uvisst av kva grunn.

Tyrkerdua er gråbrun av farge med ein karakteraktig svart stripe i nakken. Lyden er litt typisk due-aktig, men tydeleg og ikkje til å ta feil av: koo-kooo-koo med tydeleg trykk på andre staving.

Tyrkerdua er – som sagt – ein svært elegant fugl og er nokså tam. Som gråsporven er ho heilt knytt til menneske og vår busetnad og held seg difor rundt hus og i hagane våre, på jakt etter noko å ete.

Ho held seg til same området heile året og er lett å kjenne igjen, både på låten og framferda elles. Som nokre andre duer, er ikkje reiret anna enn ei tilfeldig samling av småkvistar oppe i eit tre. Tyrkerdua legg to egg. Og reirplassen er alltid nær husa våre.

Som sagt er det lenge sidan eg såg eller høyrde tyrkerdua her i Ørsta, At nokon vil drive jakt på denne vakre fuglen, er berre trist. Om nokon har observert tyrkerdua i det siste, kan dei gjerne ta kontakt via Møre-Nytt. Sjølv om NRK neppe vil rykke ut og lage reportasje om tyrkerdua, slik det skjedde for nokre tiår sidan, er fuglen ein fint innslag i faunaen vår.