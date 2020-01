Nyheiter

Sunnmørsposten. – Eg synest det var spennande. Det handla ikkje om å få jenter til å utføre seksuelle handlingar på webcam, men at dei skulle sjå meg. Eg trengte bekreftelse på at eg framleis var attraktiv. For nokre år sidan vart eg sjukmeld og då eg var heime åleine brukte eg tid på porno. Eg chatta med jenter på webcam. Samtundes var eg litt på datingsider, seier mannen i 50-åra.