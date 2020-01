– Prioriter årets Landbrukskonferanse

Nyheiter

– Ørsta skal vere stolte av at vi klarer å arrangere ei landbrukskonferanse kvart år. Vi er ei landbrukskommune.

Det seier Odd Bjarne Bjørdal før årets utgåve av Landbrukskonferansen onsdag 5. februar. Klima og miljø, reiseliv og matproduksjon er tema.

– Vi blir oppmoda om å ete meir grønsaker. Samtidig så er vi eit grasland og drøvtyggaren et gras. Dermed har vi blitt klimaverstingen, seier Bjørdal.

På konferansen i Ørsta kulturhus vil publikum høyre meir om Hovdenakk Hjort AS og Vauldalen Fjellhotell ved Jorid Skotte Svendsen.

Live Skinnes vil fortelje om korleis det er å overta ei gardsbruk og sjå moglegheitene i det umoglege. Klimasmart landbruk og at forskarane sine klimaråd strir mot sunt bondevett står og på programmet. I debatten møtest Geir Pollestad, leiar av Næringskomiteen på Stortinget, Svein Arne Lie og Anders Felde. Temaet er «levande landbruk i heile landet – kva må til?». Tidlegare leiar for Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen er møteleiar og Kjell «Kjellen» Bigset står for årets opning.

– Dette er ei konferanse for Sunnmøre og Nordfjord, heile regionen. Det er store fjøsprosjekt på gang i Ørsta og det er viktig å halde oppe optimismen i landbruket, seier ordførar Stein Aam.

Det er dei lokale bondeorganisasjonane saman med skogorganisasjonane, Ørsta næringskontor og Ørsta kommune som står bak konferansen.

– Når det kjem nye trendar er det vår oppgåve å følgje med i tida, informere publikum og produsere produkt slik som det skal vere. Vi er avhengige av at produkta våre blir kjøpt, og vi må tilpasse oss, seier Knut Hustad.

Oppmodinga til lokale bønder er å sette av dagen og vere til stades på årets konferanse. Bjørdal seier og at blir skuffa om ikkje reiselivsaktørane viser interesse.

– Denne dagen er høgst relevant for dei som dreg vekslar på landbruket. Landbruket og reiselivsverksemdene bør kunne gå hand i hand. Kva skal dei selje den dagen vi ikkje har landbruk og kulturlandskap?, stiller Bjørdal spørsmål om.

Restaurant og matfag ved Ørsta vidaregåande skule vil står for matserveringa under konferansen. Det vert sjølvsagt lokal mat med raudt kjøt frå Hovdenakk Hjort og Samundegarden.