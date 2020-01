Oppsving etter tøffe år

Nyheiter

Etter ein periode med tøffe omstillingar er det no gode tider for Brunvoll Volda. – Vi har snudd underskot og nedbemanning til det motsette, og vi har hatt mykje å gjere i 2019 og 2020 ser også ut til å bli et hektisk år, seier administrerande direktør Hallvard Pettersen.