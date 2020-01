Nyheiter

Trandalrock 2020 vert halde på Christian Gard på Trandal den 12. og 13. juni i år. Trandalrock søkjer om kommunal støtte på 20.000 kroner til arrangementet frå kommunen.

Trandalrock vil ha både lokale artistar og nasjonalt kjende artistar på programmet. I år kjem deLillos, Backstreet Girls, Listen to the Band, Revolt, Ahead of the Curve og Loof.