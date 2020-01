Denne bommen irriterer

Nyheiter

Grunneigarane i Vatnedalen krev ei politisk handsaming av vegstenginga i Vatnedalen.

Over tjue grunneigarar reagerer sterkt på at dei har fått redusert tilgjengelegheit til skogseigedomane sine. Årsaka er vinterstenginga av Vatnedalen og Aldalen, der det er sett opp bom i Vatnedalen.

– Den nye bommen er plassert utan at vi som grunneigarar har fått uttalt oss og utan politisk handsaming, kommenterer Per Are Sørheim i Vatnedalen grunneigarlag.

– Vi har prøvd å ha ein konstruktiv dialog med Ørsta kommune ved teknisk sjef, for å få ei løysing i saka som tenar alle partar. No har det gått fire år, og tre tekniske sjefar har vore på saka utan at noko har skjedd.

Vatne grunneigarlag ber difor samfunnsutvalet om å ta opp denne saka til politisk handsaming, skriv Sørheim.