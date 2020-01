Ny sentrumsskule kan drage ut i tid

Nyheiter

Det er enno usikkert når arbeidet med den nye sentrumsskulen kjem i gang. Det er eit alternativ å vente på rivinga av Ørsta vgs.

I samband med orienteringa om skule- og barnehageprosjektet på Sæbø, vart det også stilt spørsmål om framdrifta for den nye sentrumsskulen i Ørsta.

Det var rådmann Wenche Solheim som stilte spørsmålet, og ho viste til at kommunestyret har føresett at utbygginga av Sæbø-skulen og sentrumsskulen skal skje parallelt.

Byggjeleiar Frank Flusund kunne ikkje svare på framtidsplanen.

– No handlar det om modning av tankar, og korleis vi skal plassere den nye skulebygningen på ei tomt. Mellom anna veit vi no at Ørsta vidaregåande skule skal rivast, og då vert det frigjeve areal, sa Flusund.

– Vil det seie at vi ikkje kjem i gang før Ørsta vgs. er rive?, spurde utvalsleiar Odd Magne Vinjevoll.

– Vi må kanskje tenkje provisorium, slik at vi ikkje kjem til å bruke godt skuleareal og gode trafikkløysingar til parkering, sa Flusund.