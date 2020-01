Endrar bussrutene

Nyheiter

Frå og med 1. februar blir det ein ny avgang for rute 340 Ørsta-Volda og flytting i to av rutetidene til og frå Lauvstad ferjekai for rute 390 Åheim-Eidså-Lauvstad-Volda. Endringane gjeld søndag. Det skriv FRAM i ei pressemelding.

Rute 340 Ørsta-Volda: På søndagane er det ein ny avgang frå Volda kl. 21.00 til Ørsta for vekependlarane.

Rute 390 Åheim-Eidså-Lauvstad-Volda: Avgangen frå Åheim klokka 19.00 på søndagane er flytta med 15 minutt til kl. 19.15. På strekninga andre vegen, er avgangen frå Lauvstad ferjekai kl. 20.10 på søndagane er flytta med 15 minutt til kl. 20.25.