Samfunnsutvalet seier i utgangspunktet ja til at Meisterbygg Møre AS på vegner av Kanutte og Dagfinn Strand kan byggje på bakeribygningen på Sæbø (biletet) med ein etasje med to leilegheiter.

Men vilkåret er at det vert opparbeidd tre parkeringsplassar med utkøyrsle i Prestegardsvegen. I søknaden er det lagt opp til to parkeringsplassar. Vegvesenet nektar avkøyrsle mot fv. 655.