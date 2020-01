Vil ikkje ha etterbruk for næringsformål i Flåvika

Nyheiter

Grunnen er at området i Flåvika kan vere sentralt for ein ny vegtrase over Ørstafjorden og Vartdalsfjorden.

– Å leggje til rette for

næringsformål her bør vurderast på eit overordna nivå og etter at ny trasé er meir avklart.

Næringsformålet kan kome i konflikt med ny vegtrasé og kan vere i strid med statlege

planretningsliner for samordna bustad, areal og transportplanlegging. Arealet bør difor

tilbakeførast til LNF-formål etter at ein er ferdig å ta ut masser, heiter det frå vegvesenet i ei fråsegn til planen.

Vegvesenet har ikkje noko i mot sjølve massetaket.

I ei anna fråsegn, krev NVE ei skredfarevurdering. NVE viser til at heile planområdet potensielt ligg i skredfare.

– Det betyr i første omgang at det må gjerast ei nærare vurdering av skredfaren i samband med planarbeidet. Til dette arbeidet må det nyttast tilstrekkeleg fagleg kompetanse, og skredfarevurderinga må underleggjast kontroll av sidemann eller uavhengig part, heiter det frå NVE.