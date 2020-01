Næringslivet om Erna, Jon Georg og ferjer: - Arroganse og ansvarsfråskriving

Nyheiter

Leiaren av Stortinget sin transportkomitè, Helge Orten (H), skal i dag møte bedriftene i MAFOSS- Maritim foreining for Søre Sunnmøre. Det kjem til å handle om ferjeprisane og ferjetilbodet, og følgene for næringslivet.

I ein kronikk som MAFOSS har sendt til avisene kjem næringslivsaktørane med skarp kritikk av regjeringa.

- Erna og hennar regjering, leiaren av transportkomiteen, samferdselsminister og politikarar på Mørebenken forstår ikkje, eller vil ikkje forstå, at verdiskapinga langs kysten er den største og viktigaste i Norge. Det å pålegge kystdistrikta ekstra investeringar i elektriske ferjer utan at det følger med nødvendig finansiering, vitnar om ansvarsfråskriving og mangel på forståing for konsekvensane av eigne vedtak, skriv Mafoss i kronikken.

Foreininga meiner statsministeren legg alt ansvar for auken av ferjetakstar på fylkespolitikarane i Møre og Romsdal, og kallar dette ansvarsfråskriving.

- Etterslepet med manglande vedlikehald både på vegnettet og på ferjedrifta burde vere godt kjent for dei aller fleste, men kanskje ikkje for Erna? Ho forstår dessverre ikkje at ho gjer ein aktiv innsats for å redusere konkurransekrafta til kystnæringane med sin arroganse i forhold til auken i ferjetakstane, skriv Mafoss.