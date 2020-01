Gåve til Volda skisenter - håper på snø

Nyheiter

Melshornets venner støttar Volda skisenter med ei pengegåve.

Onsdag fekk styreleiar i Volda skisenter AS, Jens Standal Groven, overrekt ein gåvesjekk på kr. 3.400 frå Ole Sunde i foreininga Melshornets venner.

Pengegåva er eit resultat av at fleire påmeldte til det avlyste Rando Highway 2019 ønskte å donere påmeldingsavgifta si til trakkearbeidet ved skisenteret. No håpar ein berre at snøen kjem til Volda skisenter også!

Melshornets venner held fram sitt arbeid med å skape aktivitet kring Melshornet og satsar no på Rando Highway 2020, som går av stabelen laurdag 29. februar.

Håpet er sjølvsagt at snøen har kome til då, slik ein får folkefest og mange blide deltakarar på veg opp.

– Vi har eigen kategori på Vipps for frivillig sponsing av trakkearbeidet, så vi ser ikkje vekk i frå meir støtte til Volda skisenter i framtida, heiter det i ei pressemelding frå Melshornets venner.