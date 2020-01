Volda-protest mot Alti-gåvekort

Nyheiter

Volda Næringsforum likar ikkje at Volda kommune har kjøpt eit gåvekort hos Alti i Ørsta i avskilsgåve til ein tilsett som går av med pensjon.

– Dette til trass for at den tilsette budde i Volda, skriv næringssekretær Roar Vikene i Volda næringsforum til Volda kommune.

Han viser til eit frukostmøte i oktober, der bodskapen frå Volda kommune om fokus på lokal handel vart svært godt teke i mot.

– I dag fekk eg reaksjonar frå butikkdrivarar i Volda sentrum. Dei hadde fått nyss i at Volda kommune hadde kjøpt gåvekort hos Alti i Ørsta til ein tilsett, skriv Vikene.

Han understrekar at det sjølvsagt kan vere praktiske forhold som slo inn.

– Men ein skal ikkje undervurdere effekten dette kan ha på dialogen mellom Volda kommune og handelsstanden i Volda. Slike eksempel blir lett huska, og teke fram som eksempel ved neste høve, skriv Vikene.

Han skriv at Volda næringsforum ynskjer at Volda kommune legg vekt på at denne haldninga ikkje spreier seg i heile organisasjonen, spesielt tilsette med innkjøpsmynde.