Sluttar som rektor på Vikemarka skule

Nyheiter

Det er nettstaden Porten.no som melder dette.

Han byrjar i den nye jobben 1. april. Fimreite byrja som rektor ved Vikemarka skule i 2016.

– Det har vore 3,5 veldig fine år på Vikemarka, med strålande elevar, tilsette og foreldre. Eg kjem til å sakne skulen, seier Fimreite, som opphalveg kjem frå Sogndal.

Rundt 1. april vender han nasen heim til Sogn for å starte i sin nye jobb.

– Det er vemodig å flytte frå Ørsta, samstundes som det heile tida har vore planen å flytte tilbake til Sogn med tid og stunder. Og no kom den dagen litt før enn planlagt, men det er viktig å gripe dei moglegheitene som dukkar opp.

Om sin nye jobb fortel han at han gler seg stort.

– Det er spennande folk og fagområde å jobbe med.

Til Porten.no fortel Fimreite at han er lærarutdanna og har jobba innan skuleverket i mange år. I tillegg har han jobba hos fylkesmannen og fylkeskommunen innan utdanning. Før jobben som rektor ved Vikemarka skule, var han skulesjef i Stryn.

– No håper eg at vi får på plass ein ny rektor før eg sluttar. Det hadde vore veldig greitt med ein overlappingsperiode. Eg vil tru at dette er ei svært populær stilling som vil få mange søkjarar. Eg kan i alle fall reklamere på beste sett, seier Fimreite, som altså har om lag tre månader att i jobben ved Vikemarka skule.