Hyrer inn rekrutteringsbyrå i jakta på ny dekan

Nyheiter

Det melder nettavisa Khrono.

Det er ikkje stadfesta om det har meldt seg søkjarar til stillinga så langt.

Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn vart mellombels omplassert i august i fjor, noko høgskuleleiinga meiner dei har høve til innanfor styringsretten. Rotevatn er ikkje samd, og har klaga på saka. Saka ligg no hos Kunnskapsdepartementet.

Stillinga som dekan vart lyst ut i fjor haust med frist 6. januar, ettersom Rotevatn sitt åremål på fire år går ut 1. september 2020. No er søknadsfristen forlenga til 15. januar, opplyser Khrono.

Dette skal ha vorte bestemt før jul. Høgskulen vil ikkje kommentere om der var kome inn søknader innan fristen.

I søknadsteksten til dekanstillinga heiter det at det vert stilt krav om høgare utdanning på masternivå eller høgare, og at søkjarar bør ha kompetanse tilsvarande førstenivået for sektoren.

Ifølgje rektor Johann Roppen er planen å tilsette ein ny dekan i mars.

Til Khrono fortel han at dei har hyra inn eit rekrutteringsbyrå, etter ei felles vurdering.

- Det var noko vi bestemte etter ein gjennomgang. Dette er noko vi ikkje har gjort så mange gonger før. Rekrutteringsbyrået tilrådde at vi utsette søknadsfristen noko.