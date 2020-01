Sleppfest på kulturhuset med trøorgel og gitar

Nyheiter

Eigentleg er ikkje plata dagfersk. Gitarferd kom ut digitalt i juni i fjor.

– Det har nok ikkje alle fått med seg. Fleire etterlyste plata og sa at eg måtte gi henne ut på vinyl. Så det gjer eg no.

100 eksemplar er trykt. Dei fleste er allereie utselde. Nytt opplag kjem om eit par månader.

– Eg trudde, heilt ærleg, ikkje at nokon ville etterlyse eit slikt format. Ei fysisk plate. Eg trudde at digitalt var tingen, men det viser seg at folk vil ha det på gamlemåten, seier Stig.

Og det passar kanskje like godt. Fleire av låtane på den nye plata er snart 20 år gamle.

– Eg hadde gløymt dei. Eg skriv jo aldri ned noko. Men dette er låtar eg laga for veldig lenge sidan. Eg tru dei beste melodiane mine er på denne plata.

60 låtar har det vorte. Ingen noteark er fylt ut. Alt ligg lagra inne i hovudet. Berre ein gong har han gått i surr.

– Eg spelte under ei gapahukopning i Gjerdsvika, og var skikkeleg gåen etter å ha bert ein del utstyr opp. Då gjekk eg i surr på kva det var eg skulle spele.

Elles er det superkreftene i hovudet som held orden på melodiane, alle med gitaren.

Sleppkonsert

26. januar spelar han på heimebane på Ørsta kulturhus. Med seg på laget har han John Inge Leira Bjøringsøy på trøorgel.

– Tanken var at han skulle spele på trøorgelet til oldefar min, laga i 1912 på Ulvestad orgelfabrikk, men det er på restaurering i Hardanger. Men trøorgel vert det likevel. Vi har gjort dette «stuntet» eit par gongar før, og det er svært artig, så eg håper mange vil kome og oppleve dette, seier Ulv.

Han er glad for at kulturhuset tek imot han.

– Kulturhus-Noreg kan vere vanskeleg å få innpass i, men 2020 trur eg vert eit godt år, på alle måtar, fortel han.

Lista over stader han skal spele er nemleg lang.

– Eg skal mellom anna til Egersund visefestival, til Kornskurd-festivalen i Lunde, til Åram Pluss, kulturhuset i Sandnessjøen, og eg skal halde kyrkjekonsert i Oslo, fortel han.

– Eg trur 2020 kan verte eit høgdepunkt i karrieren, sidan eg starta for ni år sidan, seier han.