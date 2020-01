Vil blåse liv i Nekken som mediehus

Nyheiter

– Eg ønskjer å blåse liv i Nekken som mediehus igjen. I NordvestProfil driv vi mykje med det same av det som har vore her før, bortsett frå sjølve avisproduksjonen, seier Eilev Mo, som no altså flyttar inn i Møre-Nytt sine tidlegare lokale på Nekken.