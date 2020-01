Slik skaffar du deg autopass

Nyheiter

Du må teikne avtale med eit bompengeselskap og betale eit depositum på 200 kroner for brikka. Du kan bestille brikke og inngå avtale via nettsida. I oversikta over bompengeselskap veljer du det selskapet du ynskjer å inngå avtale med. Brikka kjem i posten.

Kven kontaktar du?

Kven kontaktar du om du har spørsmål om brikkeavtalen?

Selskapet du har avtale med. Om du er usikker på kven det er, kan du sjekke på fakturaen din. Alle bompengeselskap har eigne heimesider der du kan logge inn på Min side og disponere brikkeavtalen.

Dei som vil ha rettleiing til korleis ein bruker Min side, kan gå på nettsida www.autopass.no/veiledning-min-side, - og der lese og bli kloke.

Seksti anlegg

Det finst om lag seksti bompengeanlegg i Noreg der du kan betale med Autopass-brikke. Alle er merka med «AutoPASS».

Den einaste manuelle bomstasjonen i Noreg der du ikkje kan bruke Autopass-brikka ved passering er Atlanterhavstunnelen.

I tillegg til AutoPASS-brikken, kan brikker fra BroBizz og ØresundBizz brukes i Norge.

Utan brikke

Registreringsnummeret på alle biler som køyrer utan autopass-brikke vert fotografert. Faktura kjem i posten, også om du bur i utlandet.

Korleis teikne firmaavtale?