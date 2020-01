Slepp å betale husbot

Nyheiter

I jula fekk Ola Perry Saure – no volding – beskjed frå Ørsta kommune om at hussaka som skaffa han trøbbel i fjor er avslutta, og at det ikkje vert ilagt såkalla overtredelsesgebyr.

Saure er i ferd med å restaurere gamlehuset på garden, men det gamle huset viste seg å vere i så dårleg forfatning at prosjektet vart meir omfattande enn først rekna med. Faktisk så omfattande at huset vert å rekne som nybygg.

Dermed vart han pålagt stoppordre den 30. august i fjor, men denne er sidan oppheva.

I eit brev frå Ørsta kommune står det følgjande:

«Byggesaksavdelinga ser alvorleg på at det vart utført arbeid som ikkje var i samsvar med løyvet som vart gitt i delegert sak 15/19 den 11.01.2019. Tiltakshavar burde sjølv ha stansa arbeidet og tatt kontakt med kommunen då det vart klart at arbeidet med våningshuset vart meir omfattande enn det var søkt om løyve til.

Byggesaksavdelinga legg vekt på at tiltakshavar har vist stor vilje til å bringe tiltaket inn i lovlege former, og at utført arbeid no er søkt om og godkjent i ettertid. Med bakgrunn i dette finn byggesaksavdelinga at saka vert avslutta utan å ilegge overtredelsesgebyr. Saka vert no sendt til avslutning utan vidare handsaming.»

- Dette er ei sak eg gjerne skulle ha vore forutan. Men eg gjorde ein feil, som eg tek fullstendig på mi kappe, seier Ola Perry Saure, som altså skreid til verket for å restaurere gamlestova. Så viste det seg at det ikkje var bøtevon for det gamle huset, som dermed vart totalrenovert så grundig at det vart rekna som nybygg. Utan at det var rapportert inn.

- Noko som kompliserte det ytterlegare, var at eit nybygg må stå trygt for 1000-årsfonna pga skjerpa reglar. Eg risikerte å måtte rive heile huset, men i oktober fekk vi beskjed om at det var ok.