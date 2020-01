Nattbuss bles i autovernet

Nyheiter

To bussar skal ha blåst inn i autovernet på Strynefjellet i morgontimane fredag. Den eine bussen vart førebels berga inn i Oppljostunnelen før dei begge vart berga ned frå fjellet, skriv Fjordingen.

Hendinga skal i følge ein passasjer NRK har snakka med, ikkje ha vore dramatisk.

Sunnmørsposten skriv at den eine busssen var nattbussen til Ørsta/Volda og Ulsteinvik.

Fjellovergangen er no stengd grunna sterk vind. Per no er det berre Filefjell som er heilt ope mellom Aust- og Vestlandet.

Ny vurdering for RV 15 blir kl. 10.00