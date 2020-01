Nyheiter

På siste turen før jul ramla Johnard Poulsen (42) over bord under arbeid på tråldekket i Barentshavet. Rask reaksjon frå arbeidskameratane gjorde at han vart berga, sjølv om det var grov sjø og mørkt.

Opplevinga har ikkje skremd færøyveringen vekk frå fiskarjobben. Fredag var han tilbake på tråldekket på «Ramoen» etter ei julefeiing som mellom anna inkluderte besøk hos mamma på Færøyane.

-Eg har aldri før vore så glad for å kome meg om bord att etter ein friperiode. Rederiet spurde om eg ville ha fri, men det ville eg ikkje. Det verste du kan gjere etter noko slikt er å sette deg ned å ikkje gjere noko. Men eg var veldig sliten dei første dagane etterpå. Eg var nesten som ein zombie, seier Johnard.

-Har du fått god oppfølging?

-Dei spurde om eg ville ha hjelp frå ein psykolog, men eg sa at eg har vore hos den beste psykologen i verda. Og det er tidlegare trålbas Mads Thomsen, også han frå Færøyane. Han ringde meg, og eg har besøkt han.

Letta veteranskipper

Fredag fekk Johnard mange klemmar og skulderklapp frå arbeidskollegaene på "Ramoen." Det er på dette skiftet han vanlegvis jobbar på, så mange hadde ikkje mått han etter den dramatiske hendinga på førre tur.

– Eg hadde ekstratur då ulykka skjedde, fortel Johnard.

Skipper på komande tur, Egil Skarbøvik, er veteran på "Ramoen". Han gav Johnard ein skikkeleg bamseklem.

– Det er ikkje sjølvsagt at det endar godt når noko slikt skjer, seier Egil Skarbøvik.

Skarbøvik seier at tryggleiken til mannskapet alltid står i første rekke for ein skipper, men at det opp gjennom tidene har vore så som så med utstyret. Han gir den nye MOB-båten mykje av æra for at det gjekk bra når Johnard fall over bord. Ein mob-båten står parat på dekk og skal kunne setjast på sjøen på få minutt.

-Før var det gummibåtar med ein påhengsmotor som måtte dragast i gang, noko som ikkje alltid var så lett. No er båtane meir stabile, og vert drive av vannjet. Så mannskapet kvir seg ikkje for å hoppe om bord, sjølv om sjøen kan vere grov. Eg vi påstå at dersom vi hadde hatt den gamle båten, så hadde vi ikkje hatt same sjansen til å redde Johnard, seier Skarbøvik.

Øving gjer meister

I tillegg må mannskapet vite kva dei skal gjere.

-Vi har øvd på denne situasjonen mange gongar, og drilla arbeidsoppgåvene. No ser folket resultatet av alle øvingane, seier skipperen.

Tråldekket har alltid vore ein farleg arbeidsplass, og det er gjort fleire tiltak for å redusere faren for å hamne i sjøen. Den nye «Ramoen» har mellom anna ein bom som kan senkast ned mot trålen, og dermed sperre for ein mann-over-bord situasjon.

– Denne bommen er eigenutvikla, og har gjort det tryggare. Det er nesten ikkje til å forstå at denne ulykka likevel kunne skje, seier Egil Skarbøvik.

Johnard Poulsen vart drege gjennom ei sprekke som var under ein meter.

-Dagen før det skjedde sa eg at det er teoretisk umogleg å gå ut mellom der, når bommen er nede. Men det skjedde altså likevel.

Då var det bra at redningsrutinane fungerte. Når Johnard ser tilbake på det som har skjedd har han ein klar konklusjon.

– Vi gjorde alt rett. Alle gjorde det dei skulle gjere.

Betre redningsvest

Likevel er det framleis rom for forbetringar. På denne turen skal dei som jobbar på dekk utstyrast med redningsvestar med innebygd satellitt-sendar, som løyser seg sjølv ut automatisk dersom nokon hamnar i sjøen.

-Mann- over-bord har skjedd før, og vi kan ikkje så vekk frå at det kan skje igjen. Og hamnar ein mann i sjøen gjeld det å kunne sjå han, seier skipper Egil Skarbøvik.

Fredag kveld set «Ramoen» kursen nordover for å fiske torsk. Johnard Poulsen har 15 år bak seg på «Ramoen» og veit kor tøft Barentshavet kan vere no om vinteren. Men han er klar for ein ny tur.

-Dette er som ein familie for meg, både båten og mannskapet.