Diggar Esso-nostalgi

Nyheiter

Esso-nostalgi slo an på Facebook og i Møre-Nytt. Denne saka var blant dei mest leste i november.

Det er tydeleg at nostalgien om rånelivet i Ørsta sentrum for eit par – tre tiår sidan står svært sterkt – i ei tid som kanskje er litt strengare. Ei Esso-facebookgruppe har nemleg fått 1200 medlemmer på ei veke.

No har jo Ørsta-politikarane stengt av Webjørn Svendsen-gata på nattetid, og frå talarstolen i kommunestyret uttalte ein av dei at rånarane som spelar høg musikk gjer det på pur f…

Det var vassendgut Arthur Johan Bjørdal som fekk ideen til facebook-sida då han saman med Møre-Nytt og bileigar Espen Seljelund var på rånetur i Granda 2,8 Ghia midt i oktober.

Bjørdal sa då at Esso-miljøet er ein viktig del av Ørsta-historia, og at einkvan burde starte opp ei Facebook-gruppe med «Gamle bilete og filmar frå Esso».

– Eg veit jo at til dømes Pålla - og kanskje andre - sit på massevis av Esso-film. «Filmkveld med Pålla» på kulturhuset ville garantert ha blitt ein storsuksess, la han til.

Jannicke Olsen tok vassendguten på ordet, og starta facebook-sida for godt og vel ei veke sidan, under mottoet «Gode gamle minner – beste ungdomstida.»

Etter ei veke kunne ho glad konstatere: «Heisede kor kjekt. Over 1000 medlemma på ei veke!».

Og no har altså endå fleire kome til.

Forbodsskilt

Stenginga av Webjørn Svendsen-gata har absolutt ikkje gått medlemmene hus forbi, og her er ein del protestar: «I gamle dager hadde forbodsskiltet blitt kasta på sjøen første helga.» «Herrefred, e det mulig? No blir rånerunda mi øydelagt». «Galskap!». «Idioti!». «Berre sperre resten av ørsta me so fe dei vere i fred..»

I Granada-intervjuet uttalte idemakaren bak facebook-sida, Arthur Johan følgjande: «I Esso-tida var det minst like mykje støy i sentrum, men dei vaksne den gongen var meir tolerante. Dagens vaksne har kanskje gløymt at dei har vore kalvar…»

Førebels er det stort sett bilar og bygningar medlemmene har posta bilete av. Det yrande folkelivet/ungdomslivet rundt den legendariske bensinstasjonen har vi sett lite av, men vi fann nokre i Møre-Nytt sitt gamle arkiv.