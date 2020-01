- Burde leitt meir etter Maja i dette området

Nyheiter

Lars Egil Foldal på Vallabøen meiner at tips han har kome med i Maja-saka ikkje har blitt følgt skikkeleg opp. Han trur Maja kan ha prøvd å ta seg ned til Engeset, der arbeidsgjevaren budde.

- Eg tenkjer på dette dagleg. Og det gjer kona mi også, seier Lars Egil Foldal.





Han trur det er sjansar for at den sakna Maja Herner ligg ovanfor Engeset, i eit område der det ikkje har vore leitt like grundig som i Skåla, og i høgfjellet.

Unormal fugleaktivitet

Mistanken byggjer på observasjonar av ramn rundt eit granfelt på austsida av Skytjåa, altså elva som renn ned på austsida av Vallahornet.





– Ramneaktivitetane byrja etter at leiteaksjonane vart trappa ned og det byrja å snø. Så vart det kaldt, og deretter kom det mildver. Då byrja ramnen å samle seg i dette området. Det vart verre og verre, opp i ei 30-40 ramnar kvar morgon, fortel Foldal.

Også andre på Vallabøen/Engeset som Møre-Nytt har snakka med reagerte på påfallande stor aktivitet av ramn i denne perioden.

– Eg har ikkje opplevd maken sidan eg voks opp fram på Foldal, og då var det ein hjort som låg der og trekte til seg ramn, seier Lars Egil Foldal.

Han bestemte seg for å melde frå til politiet. Dette var litt før jul i fjor.

– Eg sa til politiet at du kan trekke ei line frå Lyngvegen, der eg bur, og Nupatippen. Det er aust for Skytjeåa, og nord for denne linja, der det er eit stort granfelt. Så gjekk dagane. Det var ramn i området kvar dag fram mot jul. Etter jul avtok det, men det var framleis fugl der. Så eg var sikker på at det låg eitt eller anna der.

Søkte med hundar

Han høyrde ingenting meir frå politiet, og etter nyttår bestemte han seg for å ta direkte kontakt med lensmannen.

– Då gjekk det berre ein dag eller to, før eg fekk besøk av ein polititenestemann frå Ålesund. Eg forklarte til han kvar eg hadde sett ramneaktiviteten, fortel han.





Nokre dagar etter ringde dei frå politiet og fortalde at dei hadde vore i det aktuelle området, og gjennomført søk, utan resultat

– Dei sa at dei hadde vore her med to hundar, og at søket var mislukka fordi det var mykje snø, og særs dårleg ver. Eg hugsar han (polititenstemannen) sa at «hundar er som folk, dei likar seg ikkje i dårleg ver.» Og han sa at dei skulle ta dette att så snart forholda vart betre.

Bilen som Maja Herner disponerte stod parkert ved Skålavegen, og det var stor leiteinnsats i Vikekåla og under Vallahornet den første tida.

Ut på seinsommaren var leitinga tatt opp att, men då konsentrert om høgreliggane område. Bakgrunnen for dette var at politiet, ut frå opplysingar frå mobiltelefontrafikk, meinte å kunne slå fast at Maja sin telefon hadde vore i høgfjellet i det det var i ferd med å mørkne.

Alternativ retur?

Men kva om Maja prøvde å returnere via Skytjeådalen? Det er dette Egil Foldal ikkje klarer å late vere å tenkje på. Han har tenkt ut dette scenariet:





– Vi kan sjå føre oss at ho sannsynlegvis har stått oppe i fjellet, på ryggen av Saudehornet. Det hadde byrja å mørkne, og ho såg lysa på Mosmarka, og kunne gå etter det. Eg har forstått det slik at ho budde på Engeset, og ho kan ha bestemt seg for å gå ned i Skytjeådalen, og krysse elva, for å gå heim, og vente med å hente bilen. Då ho kom til granfeltet må det ha vore mørkt, og noko kan ha skjedd der. Eg har sjølv gått ned i Skytjeådalen frå ryggen mellom Vallahornet og Saudehornet, og det er ikkje spesielt vanskeleg.

I midten av juli tok Foldal på nytt kontakt med politiet, for å høyre om det vart ny leiting i området.

– Då hadde eg i førevegen snakka med andre som også hadde sett mykje ramn i området i vinter, og ein av dei meinte det var litt lenger opp enn det eg hadde sagt til politiet før. Så eg sa til politiet at eg kanskje hadde anvist dei litt feil.

Nokre dagar etter dette vart Foldal oppsøkt av to polititenestemenn.

– Eg fortalde om observasjonen, men det verka ikkje spesielt interesserte. Eg følte at dei ikkje tok meg på alvor.

Kritisk til politiet





21. november er det eitt år sidan Maja Herner forsvann. Lars Foldal meiner politiet kan ha konsentrert leitinga om feil område.

– Eg trur dei har vore for opphengt i at det har skjedd noko i høgfjellet, og lagt for lite vekt på mulegheita for at ho var på veg ned mot Engeset. Den ramneaktiviteten var ikkje normal, og det må ha ligge noko der. Eg tenkjer på dette nesten dagleg, og det gjer kona mi også. Ho synes det er ekkelt å gå på tur, så lenge saka ikkje er løyst.

Maja Herner var ny i Ørsta. Møre-Nytt har ikkje fått stadfesta om ho var innlosjert hos arbeidsgjevar då ho forsvann, men arbeidsgjevaren bur på Engeset, og bilen ho køyrde var utlånt av arbeidsgjevar.

Møre-Nytt har bede politiet om å kommentere spørsmålet om dei har leitt for lite ved Skytjeåa, og då spesielt på austida, ned mot Engeset.

Vi har stilt detaljerte spørsmål knytt til det Lars Foldal fortel, og om leiteinnsatsen ovanfor Engeset. I eit skriftleg svar vert det vist at at det er vanskeleg for politiet "å gå inn på enkeltheiter og gjennom dette svare ut dei konkrete spørsmåla i førespurnaden".

- Vurderer tips forløpande

Vidare svarer politiet, gjennom kommunikasjonsavdelinga ved Møre og Romsdal politikammer: "Opplysningar som kjem inn til politiet frå ulike hald, irekna også tips, vert vurdert fortløpande og konkret og dei vert følgt opp med naudsynte tiltak. I denne vurderinga kontrollerast også innkomen informasjon opp mot det eksisterande materialet i saka.

Til dømes har politiet fått inn nokre nye tips etter at saka vart omhandla i Tv2-programmet Åsted Norge. Så har politiet hatt eit lokalt apparat for vurdering og oppfølging, men denne informasjonen har ikkje gjeve politiet nye relevante opplysningar. Alle førespurnadar til politiet vert teke på alvor og vurderast altså konkret. Sett opp mot konkrete søksaktivitetar, vert desse gjennomført i samsvar med eksisterande søkstaktikk. Søka baserar seg på fleire ulike søksressursar, og i dette ligg det at enkelte områder kan vere søkt ved hjelp av fleire ulike metodar og ressursar. Døme på dette kan vere personell, hundar, helikopter og drone."





Møre-Nytt har og spurt om status i saka i dag, og fått dette svaret:

"Det er ikkje noko nytt per i dag. Som kjent støttar Kripos lokalt politi med ein gjennomgang av det samla materialet i saka. Kripos vil kome med konkrete tilbakemeldingar og tilrådingar til lokalt politi. Det er venta at Kripos kjem med sin rapport i slutten av november. Lokalt politi vil då saman med Kripos gå gjennom de ulike tilrådingane, og eventuelle tiltak vil verte følgt opp. Dette kan til dømes vere nye etterforskingssteg."