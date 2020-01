Nyheiter

– Vi ser teikn i tida på at det blir meir aktuelt med ein minnelund i Ørsta.

Det seier Venstre-politikar Gunnar Knutsen. I kommunestyret fekk han fleirtalet med seg på at rådmannen skal opne sak på etablering av minnelund i kommunen.

– Folk flyttar meir på seg no enn før. Gravstadar kan ofte vere langt vekke frå der dei bur. Med ein minnelund får vi opp ein felles minneplass. Namn og årstal for fødsel og død kan kome på minnesmerket. Etterlatne kan kome og sette frå seg blomar og lys. Kva løysing som vert valt varierer frå kommune til kommune.

Knutsen ser føre seg at ei nminnelund kan etablerast på Askjellhaugen i Ørsta.

– Området rett innanfor portane eignar seg godt, men det er berre eit forslag frå mi side.

I Ørsta kommune er det ikkje ein minnelund, men det er etablert mange andre stader i landet. Ein minnelund er ein park eller eit spesifikt område på ein gravlund der det er ein eller fleire anonyme graver, eller ein stad for å minnast ein eller fleire avdøde personar.

– Etterspurnaden etter ein minnelund er noko som vil kome. Det betyr at vi må starte planlegginga og finne ein stad til det. Eg tenkjer at det kanskje bør veljast ut noko som kan teikne og designe ein minnelund. Det skal vere ein verdig og fin plass, seier Knutsen.

I vedtaket som kommunestyret har gjort skal det utarbeidast ei sak. Målet er at kostnadane for etableringa skal innarbeidast i budsjettet for 2021.

– Det viktige er å få i gang i prosessen. Kor lang tid det vil ta og når vi får gjort er ei sak, men det viktigaste er å kome i gang. Ein minnelund vil vere eit godt alternativ for dei som ikkje ønsker ein tradisjonell gravplass. I første omgang er det naturleg at ein minnelund er på ein gravplass, men i framtida kan det kanskje kome på fleire gravplassar i kommunen.

Knutsen luftar og tanken om at det kan etablerast eit seremonirom i samband med bygginga av ny vidaregåande skule i Ørsta.

– I samband med skulebygginga og oppgraderinga av kulturhuset kunne vi tenkt å få til eit seremonirom eller eit lokale som kan nyttast til det. Tidlegare har vore snakk om å ha det i eit kulturhus i Volda, men det kan bli ein lang veg å gå. Eit seremonirom er også i tida. Det er mange som ikkje er tilknytt kyrkja som har behov for eit slikt lokale.