Nyheiter

Det første mange tenkjer på når ordet «nyttår» vert nemnt er helst rakettar med smell og lys kring midnatt på nyttårsaftan. Dette vert understreka av dei mange post-reklamane for fyrverkeri som fløymer over oss i dei få dagane med post- levering i romjula. Det ser ut til at samordna og meir storstilte fyrverkeri vert meir vanleg, og kan skape nye tradisjonar.

Å markere overgangen til eit nytt år har vore vanleg i alle land og kulturar. Feiringa har også endra seg i samsvar med det innhaldet som nyare tider tildeler oss. Mykje kan vere likt eller ulikt nær oss, men det er storsamfunnet som teiknar rammene for den moderne nyttårsfeiringa. Å sende nyttårskort er ein avslutta tradisjon, men eit spennande samleområde.

Å gi nyttårsgåver var vanlegare enn å gi julegåver før i tida. Dei som var forlova og som skulle gifte seg, var særleg nøgne med gåvene. Jenta gav guten ei skjorte ho sjølv hadde vevd tøyet til og sjølv sydd. Guten kunne gi kjærasten ein praktisk reiskap i tre som han sjølv hadde laga og som var pynta med fin treskurd.

Det vart skote med gevær om ettermiddagen, like etter at kyrkjeklokkene hadde ringt. Skotet skulle ta farvel med det gamle året og ynskje det nye velkome. Det vart også å kima med kyrkjeklokkene. Eg var med på dette ein gong i Ørsta kyrkje. Vi slo med hammar på klokkekolben, men om det var andre enn oss som var i kyrkje- tårnet som høyrde kiminga er uvisst.

I seinare tider har vi i Ørsta fått ein fin tradisjon med lysarrangement i fjellsida ovanfor Ose. Der lyser det «God jul» med flotte, store bokstavar i heile adventstida, og som ved års- skiftet kl. 00:00 vert endra til det nye årstalet.

Det er også vanleg å gi seg sjølv eller andre lovnader for det nye året. Mange prøver å slutte med røyking, – og nokre lukkast. Andre vil trimme meir, nokre skal gjere seg meir flid med arbeid og lekser, – eller endre mat- vanane. For andre vert møtet med det nye året vigd ettertanken, – både når det gjeld kva som er gjort i året som er omme og kva som kan gjerast annleis i det neste. Tida som går skaper alltid minne. Det nye året er mest som ei gåve, men lagar også spor til framtida.

Samkomer med mat og drikke nyttårskvelden kunne ha preg av eit årsoppgjer der ein møttest for å avklare vennskap og samvære i året som har gått. Kontakt mellom og respekt for generasjonane kunne også kome godt med.

Ørstingen Hans Mo (1835–1920) var ein av dei første som laga lærebok på nynorsk og var lærar i Bergen i meir enn 50 år. I 1879 skreiv han i «Fraa By og Bygd» ei flott nyttårshelsing i ni vers som han avslutta med «Framtidi ho er vaar».

Ein av våre nye landsmenn skreiv nyleg på Facebook: «Til alle mine kjære venner fra hjertet mitt. Jeg ønsker alle lykke til i 2020, og jeg vil også at det nye året skal være fri for kriger, drap og ødeleggelse, og for at fred, kjærlighet og trygghet skal spres over hele verden og takke for dette året.»

Godt nytt år!