Stengjer dørene for ombygging

Nyheiter

I 2019 fekk Atlanterhavsparken tildelt status som det første marine vitensenter i Noreg, av Kunnskapsdepartementet.

No set dei i gang med første byggetrinn mot det som skal stå klart hausten 2021.

- Vi brukar denne vinteren til å gjere dei ombyggingane som er nødvendige inne, og må difor halde stengt dei første månadene i 2020. Her vil skje store endringar. Noko vil forsvinne og noko vil kome til, slik vi alltid har hatt fokus på når vi har utvikla oss fram til i dag. Dette betyr i alle fall at vi vil vere stengt dei to første vintermånadene. Har du årskort, utvidar vi alle årskort med to månader, eller så lenge vi har stengt, seier dagleg leiar Tor Erik Standal i ei pressemelding.

- Vi gruar oss til å stenge, men gler oss stort til vi opnar att. Vi vil også takke for eit fantastisk 2019. Igjen har vi hatt eit kjempeflott år, og håper at også gjestene våre sit att med gode opplevingar. Vi ser fram til eit spennande 2020.