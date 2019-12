- Sjølvsagt er vi countryfans. Vi vaks jo alle opp på gard!

Nyheiter

Trandal Countryfestival vart arrangert i august med Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale blant publikum. Dette var den mest leste saka på morenytt.no i august.

Frp-profilane Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Frank Sve var blant dei ivrigaste musikkelskarane på Trandal-countryfestival laurdag kveld.

Og ikkje uventa har dei stor sans for Christian Gaard, som legendariske Frank Storeide bygde opp stort sett utan kommunale løyve. Han sa «dette er ikke bygd på grunnlag av bygningsloven, men selveste Åndsverkloven.» Med stor Å…

-Fantastisk! Folk skal sjølvsagt følgje lover og reglar, men om ikkje Frank hadde pusha grensene litt, så hadde vi neppe sitte her og kosa oss på festival i dag, meiner Jon Georg Dale.

-Ein treng slike friske pust som Storeide. Når ein ser resultatet av hans jobbing etter «åndsverklova», så viser det at byråkratar oftare bør vere noko lempelege. I staden for strikse, og hindre all utvikling, seier Sve, som trur det hadde vore heilt daudt på Trandal i dag utan byggjeopprøret til Frank Storeide.





Trioen tok seg tid til å beundre Frank sin protest-skulptur «Byråkratens Hånd», som skal førestille ei krampaktig byråkrathand som knugar eit dokument.

Frp og country

-Og så var det dette med musikken. Er det noko med Frp-arar og country?`

-Ja, kanskje, men det er jo sjølvagt ulik smak blant oss, meiner Sylvi Listhaug.

-Javel? Dei som ikkje høyrer country, høyrer på dansband altså?

-Haha … sjølv elskar eg i alle fall country. Dansband fekk eg nok av i yngre år, og då høyrde eg helst mest på dei siste hita. Siste åra har eg blitt veldig glad i country, og når eg køyrer bil, går det i country – ikkje nyhende. Mannen min er Elvis-fan på sin hals, så det har blitt nokre turar både til Nashville og Memphis.

Jon Georg er meir Johnny Cash-typen, medan Sve innrømmer at han er mest glad i rock ala Springsteen og slikt. Men møter trufast opp på countryfestivalen på Trandal likevel.

-Musikken er flott, men folkelivet her og naturen er jo heilt fantastisk. Finaste staden på jorda, meiner Sylvi.

Travelt?

-Vert det ikkje litt travelt etter kvart som det blir seinare på kvelden, og folk skal diskutere?

-Det vert ein del selfiar og litt politikkprat, jau. Men det er flott. Vi politikarar bør vere down to earth, og sjølvsagt vere med på slike evenement som dette, seier Sylvi.

Som overlot til Jon Georg å danse, sidan ho har vondt i eit kne, seier ho…

Og Jon Georg hadde ingen planar om å leggje seg tidleg. –Nei, eg vert her til klokka to i natt. Ein kan ikkje gje seg på halvvegen!

Sylvi: -Det lengste eg har vore oppe nokon gong, var her på Trandal ein gong – saman med Jon Georg!

Niande året

Trandal Countryfestival vert i år arrangert for niande gong, og Siv & Sivert – Siv Erlandsen og Sivert Bjørdal – er eldsjelene bak.





-Det som skulle vere ein eingongs-konsert i 2011 utvikla seg til denne årlege festivalen. Vi bookar alle artistane sjølve, og det er mange artistar som har blitt gode vener etter å ha vore med her, seier Sivert, som sjølv var blant artistane i år.

-Vi er som ein familie, både arrangørar og musikarar, medan vi er her. Alle bur på Trandal, et middag og frukost saman og har det flott. Det blir trist å seie hade i morgon tidleg, seier Siv.

Nashville

Ein av årets artistar er Paul Bogart (36), som i dag spelar både på hovudscena og inne på Christian Gaard. Han har gitt ut fire plater, er i gang med den femte, og har i løpet av vel tjue år skrive vel tusen songar. Og kjem frå sjølvaste country-meccaet Nashville.

-Alt gjekk gale på turen hit. Det var forseinkingar an mass, og det byrja med uver i Nashville, så flyet ikkje letta då det skulle. Eg kom hit heilt gåen eitt døgn for seint, men då eg såg denne staden, vart eg straks fylt av energi igjen. Eg har aldri, aldri sett eit slikt landskap før. Ja, vi har Rocky Mountains i USA, men her er det «Rocky Mountains» som stig rett opp frå havet. Klart ein blir inspirert av slikt, seier Bogart, som ikkje berre spelar country, men også er ein habil rodeo-rytter. Full pakke, altså.