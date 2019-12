SFO: Ope møte ved Dalane, Sæbø og Vartdal

Nyheiter

Ørsta kommune inviterer føresette til komande elevar og elevar i småskulen til ope møte om SFO i Ørstaskulen.

Dagens SFO er i endring, og kommunen vil gjerne vite kva nye og gamle brukarar av SFO har av behov og ynskjer. Mellom anna blir det arbeidd med nye vedtekter og opningstider.

Møta blir ved Dalane skule tysdag 8. januar, Sæbø skule onsdag 9. januar og Vartdal skule tysdag 14. januar.

Tema for møtet vert den ferske brukarundersøkinga for SFO tilbodet i Ørstaskulen, opningstidene, heilårstilbod, pris, aktivitetstilbod, vedtektene for SFO. Og finansiering av SFO.

Føremålet med møta er at Ørsta kommune i samarbeid med føresette skal lage eit best mogleg SFO-tilbod.