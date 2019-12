Reddar mest mat i Volda

Nyheiter

Aller flest måltid er berga på Circle K i Volda, kjem det fram i ei pressemelding.

Maten vert «redda» via appen Too Good To Go.

– Samarbeidet vårt med Circle K Norge har verkeleg gjort matredding tilgjengeleg i heile vårt langstrakte land, seier ein nøgd Bendik Walderhaug, matreddar og salssjef i Too Good To Go.

Kundar ved Circle K i Volda har redda 2.637 måltid gjennom dei siste to åra, noko som er mest i fylket. Deretter følgjer Circle K i Ørsta med 2.152, Circle K Digerneset med 907, Circle K Hatlane med 648 og Circle K Fosnavåg med 599.