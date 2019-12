Ras og stengde vegar på Vestlandet

Nyheiter

Fleire fylkesvegar og fjellovergangar vart stengde søndag på grunn uvêret. Måndag morgon er fleire opna, men nokre er framleis stengde.

Det gjeld mellom anna riksveg 13 over Vikafjellet, som vart stengt på grunn av uvêr og flaum søndag. Ny vurdering blir gjort klokka 12. Fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal vart opna litt før klokka ni etter å ha vore stengd sidan søndag.

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opna, men det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel. Det same gjeld riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 15 over Strynefjellet.

Glatte vegar, innstilte ferjer

Vegtrafikksentralen åtvarar mot svært glatte vegar på fleire av fjellovergangane og oppmodar større køyretøy til å bruke kjetting.

Det er ikkje meldt om alvorlege ulykker med personskadar, men riksveg 7 over Hardangervidda var stengd ein periode etter ei bilulykke, for deretter å opne igjen ved tretida natt til måndag.

Måndag morgon melder fleire ferjeselskap på Vestlandet om innstilte ruter på grunn av uvêr. Dette gjeld mellom anna hurtigbåttilbodet mellom Ålesund og Hareid der alle avgangane på morgonen førebels har vorte innstilt, og dessutan mellom Molde og Vestnes. Også ferja mellom Kvanne og Rykkjem i Møre og Romsdal har vore innstilt i morgontimane.

I Trondheim blir det køyrt buss for båt sidan hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund er innstilt på delar av strekninga. Båten går berre til Brekstad. Passasjerar som skal til Kristiansund må ta rutegåande buss frå Trondheim, medan strekninga Trondheim-Sandstad blir køyrd med innleigd buss, opplyser FosenNamsos Sjø.

Stor fare for snøskred

NVE skreiv før helga ut eit oransje farevarsel for jordskred i både Hordaland, Sogn og Fjordane og delar av Møre og Romsdal. Jordskredvarselet blir halde på same nivå måndag, og i tillegg er snøskredvarselet for Indre Fjordane, Voss og Hardanger no på raudt nivå.

Det kom mykje regn måndag morgon, og høge temperaturar og mykje vind førar derfor til stor snøsmelting. Utover dagen er det venta at nedbøren vil minke noko.

I tillegg er det skrive ut varsel om flaum, jord-, sørpe- og flaumskredfare på gult nivå for delar av Trøndelag, Nordland og Sør-Troms.