Falt over bord 30 mil nord for Nordkapp:

Johnhard var sikker på at livet var over

Det var den færøyiske 42-åringen Johnhard Poulsen som falt over bord fra Ramoen 2. desember. Han var sikker på at livet var over da propellene på Ramoen dro han under og han ikke klarte å kjempe seg opp igjen.