Fugl Føniks flyttar

Nyheiter

I juni kom nyhenda at Fugl Føniks skulle inn i større lokale. Dette var den mest leste saka på morenytt.no i juni.

I desember opnar Fugl Føniks i nytt og større lokale i det tidlegare Norrøna-bygget.

– Vi som eig bygget, syns Føniks er eit veldig godt produkt for Ørsta. Basert på kjennskap, veit vi at dei har eit behov for å utvikle seg. Det ønskjer vi å leggje til rette for, seier Jan Endre Vartdal, som er ein av eigarane av Norrøna-bygget.

Fredag kunne han saman med Fugl Føniks-eigarane Randi og Helge Blichfeldt avsløre at den populære kaféen er på flyttefot. Føniks opna først på Lystadhjørnet i 2004, før dei i 2011 tok steget vidare til Vikegata, der dei held til i dag. No er planen å opne i heilt nytt lokale i desember.

Sjølv om dei har vore nøgde med dagens lokale, innser dei at dei kapasitetsmessig stangar hovudet i taket.

– I trykkperioden er det for lite. Og kjøkenet er for lite, så det stoppar litt opp med produksjonen, seier Helge Blichfeldt.

330 kvm pluss uteområde

Det nye lokalet i Norrøna-bygget vert på 330 kvadratmeter, i tillegg til ein stor uteplass på baksida. Der kan ein sitte på sommarstid og ete og drikke kaffi, og på kalde dagar vert det varmelampar og pledd til gjestane. Eit skikkeleg uteområde er noko Randi og Helge Blichfeldt har drøymt om lenge.

Les også: Veggen kan få gatekunst

– Om sommaren vert det veldig varmt innvendig, for det er store vindauge mot sør. Då må vi ha plass til å sitte ute. I dag har vi berre fortauet, som ligg tett inntil vegen. Då vert det mykje sand og grus, og det er litt farleg. Vi hadde tenkt å bruke hagen, men den moglegheita forsvann då den vart selt. Med dei moglegheitene som ligg i det nye lokalet, vil vi kunne bruke det på ein heilt anna måte enn det konseptet vi har no, seier Randi Blichfeldt, og avslørar at det vert eit utvida tilbod:

– Vi kan ikkje la lokalet stå tomt etter klokka fem på laurdagskveldane og søndagane. Vi må ha andre opningstider og opne for meir kulturelle hendingar, så det vert ein møteplass også på kveldstid. Sjølv om kjøkenet er stengt, kan vi ha andre tilbod ut over kveldane. Det vert ein fin møteplass for alle generasjonar, seier ho.

Dei to kafévertane presiserer at nye Føniks ikkje skal verte ein brun pub, men ein samlingsstad for folk som likar å gå ut på kafé og prate saman.

Det nye lokalet vil også ha eit separat møterom med eigen inngang, der grupper kan leige rommet, gjerne med servering frå kaféen sitt mattilbod.

– Om dette går i orden, vert det eit løft for oss alle. Det er ei gåve til oss, og til ørstingane og voldingane. Vi må ha meir plass om vi skal gjere det ørstingane vil ha. Der vi er no, er det litt avgrensa moglegheiter.

Vil gje sentrum eit løft

Byggeigar Jan Endre Vartdal seier han ser på det som svært positivt å få Fugl Føniks som leigetakarar, noko som vil bidra til eit estetisk løft og meir aktivitet i området. Byggeigarane har lagt mykje ressursar i å utvikle planane dei no presenterer.

– Vi har eit fantastisk areal som ligg midt i Ørsta sentrum. Men i dag er ikkje fasaden på baksida så fin. Dette gir oss no ei moglegheit til å heve sentrumsbiletet og bygget, og lage noko vi kan vere stolte av. Vi ønskjer å skape eit levande sentrum, og meiner det er moglegheiter for å synleggjere Ørsta gjennom eit slikt konsept.

Ordførar Stein Aam var også til stades på presentasjonen fredag. Han var imponert over det han såg.

– At Jan Endre og denne gjengen no renoverer bygget, er eit samspel med kommunen og det vidare urbane som skal skje i Ørsta. Vi må vere med på løpet no, elles kjem ikkje ungdomen tilbake. Det er veldig viktig, sa Aam. Han lova å gje ein politisk tommel opp til planane som skal handsamast av kommunen, og rosa Randi og Helge for at dei har utvikla eit så populært kafétilbod i bygda.

– Eg er utruleg imponert over kva de begge to har fått til. Når det gjeld det kommunale, skal eg stå på for at det skal verte opning til desember, lova han.