– Eg passar ikkje i nokon bås. For meg handlar det om å vere forelska i eit fantastisk menneske. Ho heiter Trude og er dame. Så enkelt er det

Nyheiter

På tampen av mai gifta Trude Flø Johnsen og Kristin Eline Myklebust seg i Ørsta kyrkje. Dette var første gongen to likekjønna gifta seg i den norske kyrkja i Ørsta. Dette var den mest leste saka på morenytt.no i juni.

Då Trude kom heim frå arbeid og såg roseblada oppetter trappa, og til slutt øskja frå gullsmeden, forstod ho at kjærasten Kristin Eline hadde noko på gang.

I øskja låg ein brosjyre frå Bjørklund og ein lapp. På den stod det: «Skal vi verte gamle i lag?» Då rann tårene, fortel Trude.

To kvinner som elskar kvarandre og som vil vere saman alle dagar resten av livet. Slik er det for sjukepleiaren Kristin Eline Myklebust (45), og Trude Flø Johnsen (37), treningsinstruktøren og den daglege leiaren av Topp Trening, to kvinner som gradvis fekk så sterk interesse for kvarandre at dei i dag er så nygifte som det går an.

Fredag, gifta dei seg i Ørsta kyrkje med Arne Moltubak som prest og Bente Hjertenæs som tilretteleggar. Seremonien var historisk: Det er første gongen to likekjønna giftar seg i den norske kyrkja i Ørsta. Seremonien var utradisjonell:

Det lykkelege paret dansa seg ut av Ørsta kyrkje til tonane frå Bruno Mars og songen «Marry you». Før det hadde systera til Trude, Marit, sunge. Og så kom overraskinga då eit samansett kor med blås song Beatles-klassikaren «All you need is love».

Brudeparet vart køyrde i ein blankpolert Mini limousine, med Yngve Dale bak rattet, til Hovdevatnet for fotografering.

Og festen, den var på ungdomshuset i Åmdalen med åtti gjester, heilgrilla gris, buffé, heimeøl og heimelaga cider – og eit heidundrande sunnmørsk kakebord. Åge Nybø med gitar fekk opp sveittefaktoren.

– «Laidback», heilt etter vår stil, fortel dei nygifte nøgde.

Heime

Vi møter Kristin Eline og Trude fire dagar før bryllaupet heime i tomannsbustaden deira i Rystene. Der har dei budd i tre år.

For nokre år tilbake var det utenkjeleg for Kristin Eline Myklebust at ho skulle forelske seg i ei kvinne. Som nittenåring var ho lykkeleg forlova med ein mann frå Hovdebygda. Paret venta sitt første barn, og Kristin Eline var gravid i andre månad med Kamilla som i dag er tjuefem år. Så skjedde det som ikkje skulle skje då barnefaren omkom i ei trafikkulykke.

Nokre år seinare etablerte Kristin Eline eit nytt forhold med ein mann. Dei fekk gutane Sebastian (15) og Jonatan (snart 14). For fem år sidan tok forholdet slutt.

Det første møtet mellom Kristin Eline og Trude var på ToppTrening, då Trude var personleg trenar for Kristin Eline. Det var overhovud ingen romantikk ved dette møtet, og etter 10 timar var oppdraget fullført. Kristin Eline var i betre form, nokre kilo lettare – og vel nøgd.

Men så skjedde det noko. På vårparten vart det slutt på eit forhold med ein kjærast Trude hadde hatt i mange år. Trude hadde det tøft og var trist og nedfor. Dette registrerte omsorgspersonen Kristin Eline ein dag dei tilfeldig møtte kvarandre på parkeringsplassen utanfor treningssenteret. Dei byrja å prate meir saman, gjekk turar, og utvikla etter kvart eit nært venskap. Og ein dag konstaterte begge at ja, det handla om meir enn berre venskap.

Begge naut tida og forelskinga, men Kristin Eline følte seg også forvirra.

Stemde ikkje

– Eg tenkte at det var noko som ikkje stemnde. For eg som alltid hadde vore interessert i menn hadde fått kjensler for ei kvinne. Eg trudde det hadde byrja å klikke for meg, ler Kristin Eline.

Ho vedgår at prosessen mot å opne opp fullt og heilt for Trude også var tøff, også fordi ho hadde andre å ta omsyn til.

– Eg kjem aldri til å seie at eg er lesbisk. Nei, det ordet brukar eg ikkje. Eg passar ikkje i nokon bås. For meg handlar det om å ha det bra saman med andre, og å vere forelska i eit fantastisk menneske. Ho heiter Trude og er ei dame. Så enkelt er det.

Korleis reagerte omverda på Kristin Eline sin «snuoperasjon»? Paret visste at det vart folkesnakk. Slik er det berre. På Kristin Eline sin arbeidsplass punkterte ho ballongen blant kollegaer:

– Eg sa at dei sikkert hadde høyrt rykte, og at dersom det var noko dei lurte på, så var det berre å spørje meg.

Kristin Eline var letta den dagen ho møtte opp hos næraste familie og tårevåt fortalde korleis det var.

– Men forholdet mellom Trude og meg kom ikkje som noko bombe for min næraste familie. Dei sa dei hadde forstått at noko var på gong, og det var ikkje snakk om at dette skulle vere noko problem, langt ifrå, humrar 45-åringen.

Begge fortel om god støtte frå mange hald etter at forholdet vart «offisielt». Det varmar mykje.

Gutajente

Trude har alltid vore det ho kallar gutajenta som aldri har vore oppteken av hår, sminke og typiske dameting. Men ho måtte til skigymnaset på Geilo før ho oppdaga at det var likekjønna ho vart tiltrekt av. Då var den talentfulle alpinisten atten år. Ein dag fekk ho varme kjensler for ei jente. I skjul vart dei for ein kort periode eit par. Trude var både glad, forvirra – og fortvila.

– Eg måtte konfrontere meg sjølv om kven eg eigentleg var, og då forholdet tok slutt, ringde eg fortvila heim til mamma og pappa. Mamma heiv seg i bilen og besøkte meg. Ho gav klar beskjed om at eg var like høgt elska same kven eg ville dele livet med. Eg var letta, også då eg overfor dei eg kjende tydeleg kunne slå fast at, ja, Trude, du er lesbisk.

Kristin Eline og Trude opplever ørstingane som både tolerante og rause.

– Folk er meir forståingsfulle enn ein kan tru. Vårt råd til andre som har sameleis relasjonar er å seie ting som det er. Det viktigaste er at ein er ærleg med seg sjølv og andre. I dagens samfunn er det langt mindre sensasjonelt enn før med utradisjonelle samliv.

Sjølv om nygifte ofte tenkjer på barn, er ikkje det tema for Kristin Eline og Trude.

– For meg på førtifem er det heilt uaktuelt med fleire barn, det fekk Trude beskjed om då det var naturleg å snakke om slikt.

– Og det er heilt greitt. Eg føler ikkje eg ofrar noko. Eg har bonusbarn og er tante til fleire, repliserer Trude.

Eit fellestrekk hos dei nygifte er godt humør og mange smil. Men der finst klare ulikskapar.

– Vi utfyller kvarandre godt. Eg er vel husmora som lagar kvardagsmaten, vurderer Kristin Eline.

Trude:

– Eg bur saman med ei som er raus og ei eg kan stole på. Og så er Kristin Eline den effektive som styrer på og ordnar opp i huset. Ho lagar det meste av maten, og rekk gjerne å setje på fleire vaskemaskiner medan eg kan ligge litt for lenge på sofaen og sjå film på Netflix. Eg er også ei som tenkjer mykje. Kristin Eline tvingar meg ut av komfortsona og får meg til å setje ord på tankane.

Kristin:

– Trude kan ha litt finare matvanar enn meg, og når ho ein sjeldan gong herjar på med matlaging, er det ikkje måte på! Og ja, eg har framleis problem med sushi, vedgår Kristin Eline smilande.

Ho skildrar Trude som svært trygg og stabil, og med god praktisk sans.

– Vi utfyller kvarandre godt.

Gode dagar

No er paret klare for mange gode dagar saman som ektefolk. Og aldersskilnaden på åtte år, den berre bles dei av.

– Alder er berre eit tal. Vi gler oss til å sitje på altanen og filosofere over livet, og sjå onsdagsregattaen på Ørstafjorden, gjerne med eit glas god vin, smiler dei.

To damer som vil verte gamle saman.