Løyste ut ca 40 meter breidt ras

I mars omkom Egil Åmbakk i ei rasulykke. I august vart de ei kjensleladd opning av Egilbu. Dette var dei mest leste sakene på morenytt.no i mars og august.

Her gjekk raset som tok livet av ein mann frå Ørsta.

Biletet er tatt av folk frå Volda Ørsta Røde Kors skredgruppe i samband med redningsaksjonen, og viser omstenda rundt ulykka.

– Det er lite tvil om at dette raset vart utløyst av skiløpar. Den omkomne har truleg blitt ført nedover fjellsida av raset som han sjølv har løyst ut, seier fagleiar Tormod Eldholm i Volda Ørsta Røde Kors skredgruppe.

Raset var ca 40 meter breidt og ca 150 meter langt. Ulykka skjedde på tilbakevegen frå ein tur til Brunstadhornet i Sykkylven. Dette er ein lang og krevjande tur.

Rasstaden er på Ørstasida av kommunegrensa, i ein bratt bakke ned mot Langseterdalen. Bakken ligg over eit vatn på ca 1000 meters høgde. På det brattaste er det ca 35-graders helling.

– I denne sida har det lagt seg snø som har blitt transportert i vinden, seier Tormod Eldholm.

Skredsøkar

Den omkomne hadde på seg skredsøkar og vart funne av kvinna som var med på turen.

Skredulykka Har frigitt namnet på den omkomne Det var den 51 år gamle Egil Rune Åmbakk som omkom då han vart teken av eit snøras ved Langsætrane i grenseområdet mellom Sykkylven og Ørsta laurdag ettermiddag. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt.

Korleis snøforholda var laurdag vert illustert av ei hending då redningsmannen frå helikopteret henta ut kvinna som den omkomne gjekk saman med. Redningsmannen utløyste sjølv eit skred.

«Vart heist ned i fokksnøflak over glatt skare. Skredet gjekk umiddelbart. Mjukt flak; sakk ned ca 40 cm», står det i rapporten frå mannskapet på redningshelikopteret.

Skredgruppa i Volda og Ørsta vart kalla ut laurdag, og gjekk mot området både frå Sykkylven og Hjørundfjordsida. Laurdag kveld vart det slått fast at det var ei dødsulykke, og då returnerte dei.

– Det var klart at han var omkomen, og vi vurderte skredfaren til å vere for stor til at det var forsvarleg å gå inn i området i mørkret for å hente han ut, seier Eldholm.

Søndag var det for dårleg sikt for helikopteret, og framleis stor rasfare. Difor vart den omkomne først henta ut måndag.

– Fokuset vårt var først og fremst på tryggleik. Og vi hadde eit godt samarbeid med politiet og redningshelikopteret. Vi visste utfallet, at dette diverre var ei tragisk ulykke, og vi måtte gjere jobben på ein tryggast muleg måte, seier Eldholm.

– Rett varsel

Det gjekk fleire andre ras på Sunnmøre og i Nordfjord laurdag, og mange var løyste ut av skiløparar. Skredvarslinga Vær Varsom melde om faregrad 2, som er moderat rasfare. I ettertid har det blitt reist spørsmål om skredvarselet bomma.

– Eg meiner det var eit rett varsel, som fortalde om korleis forholda var denne dagen, med mykje vindtransportert snø, og rasfare i hellingar som vende mot sør/ sørvest/søraust. Men det er viktig at folk les det som står i varselet, det er ikkje nok berre å sjå på graderinga.





Så langt i år har sju menneske mist livet i skredulykker her i landet, dei aller fleste i Nord-Norge. På Sunnmøre er det fleire år sidan det har vore ei dødsulykke på grunn av snøras.

– Folk har blitt flinkare til å bruke skredredningsutstyr, og dei fleste er forsiktige. Men det er og fleire tilreisande, og folk går på toppturar heile året. Det fører med seg fleire ulykker. Då er det er viktig å ha med seg spade, skredsøkar og søkestang. Det er det som reddar liv. Eit anna råd er å velge trygge turar, for dei finst, seier Tormod Eldholm.