Herre, lei med faderhender – eit hundreårsjubileum

Nyheiter

Den folkekjære lyrikaren Henrik Straumsheim (1893–1975) skulle vere velkjend for ørstingar som er litt opp i åra komne.

Det gjeld særleg dei som gjekk folkehøg-skulen i Ørsta i sin ungdom. Der var han lærar frå 1928 til 1960, dei siste to åra styrar.

I Nynorsk Salmebok stod tre salmar av Straumsheim: «Solglans som skjelv» (1916), «Herre, leid med faderhender» (1919) og «Kongen yver alle kongar» (1920), alle skrivne då han var i tjueåra. I desse dagar er det hundre år sidan den einstrofa barnesalmen frå 1919 vart skriven.

Festkvede

Henrik Straumsheim var i 1919 lærar i heimbygda Sykkylven. Utpå hausten det året skulle Sunnmøre lærarlag feire 25-årsjubileum. Då vart Straumsheim beden om å skrive eit «festkvede» til jubileumsskriftet (Stefan Aasen og Aamund Lillebø: Sunnmøre lærarlag (1894–1919) i XXV [25] aar. Aalesund MCMCCCXX [1920]). Det kom ut i 1920. Føreordet er datert august 1920.

«Festkvede ved 25 aarsfesten i Sunnmøre lærarlag» (s. 45–46) er på 6 strofer og er tredelt. Bolk 1: «Velkomen kvar saamann i sunnmørske grender …» 2. «No møtest me atter med kjære og kjende». Bolk 2: 3. «Men mangein ærleg arbeidsmann». Bolk 3 inneheld tre strofer:

Ber du sol til barnesinnet,

saar du ut med varleg hand,

kveikjer du i barneminnet

kunnskapsljos og kjærleiksbrand,

Herrens gjerning gjer du daa,

Herren signa sjølv dei smaa,

og han sa at nett til slike

høyrer sjølve himmelriket.

Fader vaar, du barnekjære

med det rike hjartelag,

deg me gjev vaar takk og ære

i vaar høgtidsstund i dag.

Du var med fraa aar til aar,

fylgde oss paa ferda vaar,

synte veg i gjenom vande

med ditt ord og med din ande.

Herre, lei med faderhender

barneflokken din paa jord!

Lat det gro i vaare grender

av ditt rike sanningsord!

Syn oss alltid lei og kos

med di lykt og med ditt ljos!

Herre, signe du og vare

lærarflokk og barneskare!

25-årshøgtida er omtala i jubileumsskriftet side 41–43. Om kvelden 24. september var det festguds- teneste i Ålesund kyrkje, der biskop Peter Hognestad preika. «Dette var ei høgtidsstund som seint vil gløymast.»

Festmøtet opna 25. september om morgonen. Der heldt Hognestad foredrag om Luthers katekisme, Ola Straumsheim (bror til Henrik) las opp ein prolog av lærar Aamund Lillebø, det vart halde ei rekkje foredrag, og klokkar Martinus Syltevik heldt festtalen.

«Eit kor av lærarinner og lærarar song ei festkantate av lærar Henr[ik] Straumsheim med musikk av klokkar Slyngstad.» Det var Johan Slyngstad frå Skodje, ein av songpionerane på Sunnmøre. Han var òg ein velkjend komponist i si samtid, og somme av tonane hans er enno i bruk. Deretter var det opplesing av telegram. «Der skiftest so med talar og song utover til kl. 3 om natta.»

Jubileumsskriftet var prenta i Møre Tidends prenteverk. Møre Tidend var ei Venstre-avis og fråhaldsavis (1917–21) som kom ut i Ålesund med Klaus Sletten som bladstyrar (1917–20). Avisa gav «Festkvede» plass 7. oktober 1919, mest eit år før skriftet kom ut.

Den 6. juni 1919 fekk Olina og Henrik Straumsheim ein son, Per. Han vart seinare lektor og rektor på Volda Gymnas og ein sentral person i musikklivet i Ørsta. Helge, son hans, peikar på at bestefaren kan ha hatt denne hendinga i tankane då han skreiv «Ber du sol til barnesinnet» med tredjeverset «Herre, lei med faderhender».

Helgarkvede og Nynorsk Salmebok

I 1922 debuterte Henrik Straumsheim med diktsamlinga Helgarkvede. Der finn vi «Ber du sol –» med «Ber du sol til barnesinnet» som strofe 1 og «Herre, leid med faderhender» som strofe 2. I 1925 kom den siste strofa inn i Nynorsk Salmebok (nr. 532). Der var det gjort to viktige endringar: «vaare grender» var retta til det meir allmenne «alle grender», og «lærarflokk og barneskare» fekk no ordlyden «Norigs fagre barneskare»! Slik har salmen stått sidan.

Henrik Straumsheim døydde i 1975. Siste diktsamlinga hans var Morgonlandet (1963). Etter den tid hadde Straumsheim skrive ei rekkje dikt og prologar. Ein av dei var «Fiskaren. Prolog ved 50-årsfesten i Sunnmøre Fiskarlag» (26.11.1965). Strofe 1, 3 og 4 er diktet «Ro stilt langsmed landet», det mest kjende diktet hans. (Dette diktet er altså skrive ti år før han døydde, ikkje på dødslega, som mange hevdar.) Det fekk si endelege form i Jul på Sunnmøre 1969.

Ro stilt langsmed landet

Det kom ynskemål om ei ny samling Straumsheim-dikt, og Sunnmøre frilynde ungdomssamlag tok på seg oppgåva. Der vart dei beste dikta av Straumsheim samla. Boka fekk tittelen Ro stilt langsmed landet etter det mest kjende Straumsheim-diktet og kom på Noregs Boklag i 1981 (nye opplag ved Ørsta Mållag 1988 og 1994). 1981-utgåva har ein grundig biografi av Ivar Grøvik, og ein omfattande bibliografi over Straumsheim-dikt (originale og omsette) og tonesette dikt, laga av underskrivne.

Per Straumsheim, son til forfattaren, var med i skriftstyret. Saman gav vi to dikta den endelege språklege ut- forminga. «Herre, lei med faderhender» hadde ikkje hatt overskrift tidlegare. Vi valde «Bøn», ein tittel vi i ettertid var godt nøgde med.

Tonen

Ein salme er ein gudeleg song til bruk i kyrkja, under religiøse møte o.l., står det i ordboka. Altså må han ha ein tone. I Nynorsk Salmebok var tonetilvisinga «Som den gylne sol. Eller: Nu er frelsens dag oprunnet». Det var den fyrste tonen som kom til å bli brukt. Den stod på nr. 212a i Koralbok for den norske kirke (1926) og er ein tone av den tyske komponisten Johann Schop frå 1642. I dei to siste salmebøkene har tonen til «Som den gylne sol» fått ny rytme.

Ein barnesalme

«Herre, lei med faderhender» var ein «snerten» salme på berre eitt vers og var mykje brukt i mi folkeskuletid i Årset-dalen skule på Vartdal, særleg tre fyrste åra. Då hadde vi Sverre Flåskjer som lærar. For han var det vel eit poeng at forfattaren av denne salmen var ein kjend ungdomsleiar og lærar på folkehøgskulen i Ørsta, der mange sambygdingar hadde gått ein skulevinter.

Ein skulle tru at «Herre, lei med faderhender» kom inn i ungdomslags- og folkehøgskulesongbøkene, men det gjorde han ikkje. Derimot fekk han plass i Mads Bergs Skulesongbok (1966 og 1987) og i Skolens sangbok (1967 og 1970). Forklaringa på det var nok at desse song- bøkene var redigerte av Åse og Arnfinn Klakegg; Åse var dotter til Straumsheim. Det må ha gledd faren på slutten av livet at barnesalmen hans kom inn i desse mykje utbreidde skulesongbøkene, der han står i ein vakker trestemt sats for barnekor. I føreordet står det at nokre av songane er arrangerte av Finn Benestad. Kanskje det er han som har arrangert «Herre, lei med faderhender».

To av Straumsheim-salmane vart vraka i Norsk Salmebok (1985). Berre «Solglans som skjelv» overlevde. I den siste salmeboka fekk ingen av salmane hans plass. Heller ikkje i sentrale barnesong-bøker finn eg «Herre, lei med fader- hender» lenger. I ei tid då Straumsheim-salmane er i ferd med å gå or bruk og bli gløymde, synest eg det er på sin plass å leggje fram historia om ein av dei, slik eg har freista å gjere i denne vesle artikkelen.