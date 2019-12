Nyheiter

Espen, Fride og Bendik Åmbakk er borna til Bente og Egil Åmbakk, som er heidra med kvart sitt byggverk på Urke, Bentebu, og den nyopna Egilbu. Søskena var mellom dei 400-500 som deltok i opningsfesten på Klokksegga laurdag.

– Det er fint å vere her, men ein får litt tankar, og det er litt trist også, seier Espen Åmbakk.

– Det er eit fantastisk prosjekt, som kjem til å få mange besøkande. Far brukte mykje tid her, legg han til.

Og på andre sida av dalen står Bentebu.

– Det er veldig fint med dei to gapahukane som står og ser på kvarandre, seier Espen Åmbakk.





Egil Åmbakk , som omkom i eit snøskred i vinter, vart trekt fram som ein eineståande person av Jens Arve Forbord, ei av dei andre eldsjelene i Saksa Turstiforeining.

– Han var ein heilt spesiell person for bygda her, og var primus motor for dette bygget. Han gledde seg stort til denne dagen, sa Forbord då han ønskte velkomen til opningsfesten.

Ordførar Stein Aam klipte snora, som vart halde av bunadskledde Tuva Urke og Fride Åmbakk. Ein rørt ordførar fortalde at han kjende Egil Åmbakk godt.





– I dag står eg her i ærbødigheit, og minnest ein person som har fleire merkesteinar etter seg her inne på Urke. Det er ei stor ære og glede å få lov å utføre dette oppdraget.

– Eg trur faktisk det er det største eg har opplevd som ordførar. Ikkje berre faktisk, det er det største eg har opplevd som ordførar, la han til.

Han rosa samhaldet til eldsjelene i Saksa Turstiforeining

– I dag er eg nesten mållaus. Det er imponerande på sjå kva som går an å få til. Kva hadde Noreg vora utan frivillegheit og dugnadsånd? No skal vi opne dette fantastiske byggverket. Det skal eigentleg ikkje vere muleg å få til noko slikt, men det er muleg gjennom samarbeid.

Ei av dei som hadde tatt turen opp på Kloksegga var Nelly Urke, som i 25 år styrte butikken på Urke.

– Dett er kjempesvært. Dei er veldig flinke desse ungdomane. Dei har lagt ned eit ufatteleg arbeid.





– Kva syns du om at Urke har blitt ein så populær stad?

– Det likar vi godt. Det er heilt topp med den turismen som er her.

Tone Rønning, som er oppvaksen på Urke, hadde tatt med seg kollegaer frå Ulsteinvik til heimbygda.

– Urke har gått frå å vere ei folketom bygd til IT- plass på fem seks år. No veit alle kvar Urke er, det er ikkje lenge sidan ingen visste det. Vi som er herifrå er veldig glade i bygda og veldig stolte av heimstaden. Med alle desse tilboda i fjellet så blir folk her lenger og det er bra for butikken campingen og bygda. Eg håper det blir arbeidsplassar slik at folk kan flytte hit.

Sigrid Moldestad stod for det kulturelle innslaget, og heldt ein konsert som stod godt til både omgjevander og dei spesielle omstenda.

– Det er rett og slett ei høgtid å kome opp her, sa ho.

Ho vart akkompagnert av Sigbjørn Apeland på trøorgel, eit orgel som vart frakta opp med helikopter.

– Dette er eit av få trøorgel som har reist med helikopter to gongar, den første gongen var i Hardanger. Det er over 100 år gammalt og set stor pris på å lufte seg. Så på vegner av orgelet: tusen takk, sa Apeland.

Sigrid Moldestad kunne fortelje at tippoldemora Berta Larsdotter var frå Leknes.

– Eg har sprunge rundt og tatt bilete til batteriet vart tomt. Eg har fuska litt i dag for å kome hit, og tatt helikopter, men ser at eg må tilbake for å gå ordentleg i fjellet her.

Ho tileigna ein av songane til Egil Åmbakk, ein melankolsk og vakker song som mellom anna har strofa: «eg vil vere ein vind, som bles på ditt kinn».