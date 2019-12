– Dei var livlege morgonfuglar begge to. Eg kan nesten høyre lydane frå dei enno

Nyheiter

I februar var det 40 år sidan Engesetfonna. Dette var den mest leste saka på morenytt.no i februar.

– Eg tenkjer på den siste morgonen. Eg høyrde eit hyl, eller eit rop. Eg trur dei forstod at det var noko som skjedde.

Inger Synnøve Aamaas og ektemannen Bjørn Aamaas låg og sov heime på Engeset, om morgonen laurdag 10. februar 1979. Inne på stova var morgonfuglane Jan Inge (8) og Kirsten Beate (6) allereie i full gang med laurdagen.

I halvsøvne merkar Bjørn ei forferdeleg uling og plystring i heile huset. Kraftig vind som han aldri har opplevd før. Tomta deira ligg skjerma til for vêr og vind på Engeset, heilt øvst mot Fonna.

– I det eg slo opp auga reiste alle veggane, og vi med dei. Det var som å vere i ei vaskemaskin. Vi vart kasta 60–70 meter nedover.

Så var det full stopp. Engesetfonna gjekk klokka 07.45, og hadde knust huset til familien Aamaas til pinneved.

Tre menneske miste livet 40 år sidan Engesetfonna «Om lag klokka 08 i dag tidleg gjekk den såkalla Fonna nedover Engeset i 150–200 meters breidde og knuste eit hus totalt, eit anna vart nesten nedrive og fem andre vart påført store skader.»

40 år sidan rastragedien Unike bilde frå Engesetfonna - Eg opplevde det som svært dramatisk.

– Eg låg som støypt i betong. Eg kunne ikkje bevege meg. Berre fingrane på eine handa var fri. Med dei kunne eg knipe rundt ein planke som låg der. Eg kjende snøen drysse nedover handa, fortel Bjørn.

Inger hamna like ved. Ho hadde hovudet fast i fonna, men fekk rive seg laus. Ho ropte etter Bjørn, og fekk svar frå under snøen.

Så vart han stille.

– Surstoffmangel. Eg kjende at det danna seg ei ishinne rundt hovudet mitt, frå pusten min, men så vart det for tungt å puste også. Eg kunne ikkje bevege brystkassa på grunn av den kompakte snøen. Det var dét, tenkte eg. No døyr eg.

Inger vart teken med inn til ein nabo og lagt i seng. Ho fekk ikkje bevege seg på grunn av nakkesmerter.

Framleis låg ektemannen under snøen. Ungane visste ho ingenting om.

– Vi låg i ytterkanten av fonna. Ungane var i andre enden av huset då fonna kom. Der var nok langt meir snø og langt større styrke. Håpet om å finne dei i live var raskt sløkt, fortel ho.

Miste borna

I Ørsta hadde ryktet om Engesetfonna spreidd seg over heile bygda. På det meste var over 500 personar med og grov i snøen samstundes. 1.000 frivillige var med på aksjonen. Walter Muren og hunden Arras var dei som fann Bjørn Aamaas.

I Møre-Nytt stod det å lese 13. februar 1979: «Lagnaden ville det slik at Inger (25) og Bjørn skulle misse begge borna, men sjølv overleve rasulukkka. Inger var den første som vart funnen, ho låg delvis opp på snøen, men så fastklemd at ho måtte ha hjelp for å kome laus. Naboar høyrde ropa hennar og kom til straks etter at fonna hadde gått. Ho kunne peike ut om lag kvar mannen måtte liggje i snømassene, og ein lavinehund vart sett i arbeid i raset straks etter. I løpet av kort tid vart Bjørn Aamaas (28) funnen. Han låg om lag ein halv meter under snøen.»

Tre miste livet i Engesetfonna. Jan Inge og Kirsten Beate var to av dei. Dei vart funne først på kvelden. Kirsten Beate som sistemann, etter 16 timar.

Då låg Inger og Bjørn på Volda sjukehus. Inger med brot i nakken. Bjørn under oppvarming. Han var så kald då han kom inn at dei ikkje klarte å måle temperaturen på han.

– Det hadde gått fort. Dei har ikkje lide. Det var beskjeden vi fekk. Det var slik trykk i fonna der dei var, at eg håper at dei vart slått ut med ein gong. Då raset kom rakk eg ikkje å verte redd. Eg hadde ikkje tid til å tenke. Eg håper at det var slik for dei også, seier Inger.

Miste alt

Det einaste dei har att frå sitt gamle liv er to bilde frå barnerommet og ei arbeidsbok merka «Jan Inge 1B». I tillegg til nokre foto av borna, som dei har fått av vener.

– Det er rart korleis noko kan verte heilt knust i ei slik ulykke, og andre ting nesten ikkje vert røyvd. Bunaden min var også nesten like heil, fortel Inger.

– Eg hadde ein gitar som stod i stova. Han vart funnen i baksetet på drosjebilen min som stod parkert utanfor huset. Han var også nesten like heil, fortel Bjørn.

– Eg skulle på jobb den morgonen. Berre nokre minutt seinare, og eg hadde sikkert vore i stova saman med ungane.

40 år

Det aller kjæraste tok fonna frå dei. 40 år har gått. Å stable seg på beina etter å ha vore på botnen har ikkje vore ei enkel reise. Men dei har hatt kvarandre, og eit nettverk som har løfta dei når dei treng det.

– Og så fekk vi to nye born. Janne Kristin i 1980 og Marit Sofie i 1983.

Sistnemnde vart fødd 10. februar, på fireårsdagen etter rasulykka.

– Det er nesten så du skulle tru at det er ei meining med det. At vi skulle få noko å glede oss over denne dagen også. Sjølv om det alltid er to som manglar, alle dagar i året.

Ekteparet føler at dei har hatt to liv. Eit før og eit etter rasulykka.

– Utan Janne og Marit hadde det ikkje gått bra med oss, seier Bjørn.

– Vi er glade for at vi har fått eit godt liv, etter det som skjedde. Ingen kan erstatte Jan Inge og Kirsten Beate, men det er på grunn av Janne og Marit at vi har hatt det så godt som vi har hatt det. Dei to, tre barnebarn, familie og gode vener. Men Jan Inge og Kirsten Beate er med oss heile tida. Vi tenkjer på dei kvar dag. Kanskje særleg når vi ser jamaldringane deira. Tenk, dei skulle vore nesten 50 år no.

Engeset

Alle dei som fekk øydelagt husa sine i Engesetfonna, valde å bygge opp att. Inger og Bjørn var dei einaste som ikkje fekk lov. Fonnvernet kommunen sette opp etter rasulykka et opp delar av den gamle tomta deira. Men det var på Engeset dei ville bu.

– Det var eigentleg ikkje snakk om noko anna. Vi fekk tilbod om tomt lenger nede, og då var det berre å begynne å bygge.

Frå stova har dei i dag utsikt oppover mot fjella og snøen som forsynte seg så grådig den februardagen for 40 år sidan.

– Eg trur det er litt terapi også. Her ser eg også til tomta vår lenger oppe. Og så kan eg følge med på alle som går på toppturar, seier Inger.

Livet har gått vidare. For dei. Men kalde vintrar med mykje snø gjer dei ekstra merksame og ekstra varsame.

– Eg vert meir skeptisk då. Då dukkar ting opp frå minnet, og eg tenkjer litt meir. Det sit i beinmergen. Eg ser også at stadig fleire går på toppturar. Det hadde nok ikkje vore noko for meg. Vi skal ha stor respekt for fjella, seier Bjørn.

Dei har vorte fortalt at dei er sterke som har kome seg gjennom ulykka.

– Men kva er det å vere sterk? Du veit aldri kor sterk du er før det å vere sterk er det einaste valet du har.