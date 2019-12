Unike bilde frå Engesetfonna

Nyheiter

Jostein O. Mo var 26 år då Engesetfonna råka, 10. februar 1979. Søndag er det 40 år sidan.

Han var heime på Mo, på helgefri frå jobben som lærar i Ulsteinvik, då meldinga om fonna kom.

- Eg høyrde det på radioen. Eg som andre søkte dit for å prøve å gjere nytte. Eg var med på å grave i søket etter dei som var sakna, og eg opplevde det som svært dramatisk og nifst. Medan vi heldt på meiner eg å hugse at det gjekk alarmar fleire gongar, så vi måtte søke til sides. Det var frykta for nye fonner.

Tre menneske miste livet i fonna.

Mo returnerte dagen etter og hadde med seg kamera. Han sit dermed på ein svært unik dokumentasjon av korleis området såg ut etter rastragedien.

Han tok også bilde to månader etter, og landskapet vitnar om store krefter som har vore i sving.