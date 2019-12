Spreidde juleglede på Ørstaheimen

Nyheiter

Den litt utradisjonelle og uformelle forma for besøk har begynt å bli ein tradisjon for handballjentene.

Dette er andre året på rad jentene besøker Ørstaheimen. Spesielt for jentene har dette blitt eit høgdepunkt i desember. Målet er å knytte vennskap mellom jentene og eldre ved å bruke julemusikk, synging, peparkakepynting og spel.

Laget kjem ikkje på besøk for å underhalde, men for å ha samspel med dei eldre og bli kjende med dei. Jentene får oppleve gleda av å gjere ulike aktivitetar saman med dei, mens dei eldre får ny energi. Vinn-vinn for alle.