Nyheiter

Jula er ei fin tid i mørketida. Vi ser fram til å tilbringe tida med familie og vener, med alle dei ulike tradisjonane vi har for jula.

Nokre av oss kan sjå fram til late dagar, medan andre står på og syt for at alle i kommunen skal ha ei god og trygg jul. Både små og store har høge forventningar til det nye året, men før vi kjem så langt er det fint å kunne sjå tilbake og sjå på kva vi har fått til i 2019. Nyttår er tid for attersyn, kommunen er ei stor bedrift og vi har ulike ynske om kva som skal stå først på ynskjelista, og slik må det berre vere.

Utvikling av Ørsta

I 2019 har vi hatt ei god utvikling av Ørsta. Vi har hatt ei folketalsvekst på om lag 200 nye innbyggjarar dei to siste åra, (no 10928 innbyggjarar) noko som viser at Ørsta er attraktiv å byggje og bu i. Ørsta kommune er ei av få kommunar i Møre og Romsdal som har hatt auke i folketalet. Fleire store prosjekt har vorte ferdigstilt, og andre store og små prosjekt er i startgropa, slik som Dalevegen 24, Sæbø skule/barnehage og Velle skule, og så vonar vi at nytt basseng kan realiserast i løpet av dei neste fire åra.

Prosjekt under planlegging

Ei av mine kampsaker dei siste åra har vore realisering av ny vidaregåande skule i Ørsta, og no er det endeleg vedteke at det vert sett av om lag 330 mill. til dette prosjektet. Ny vidaregåande skule skal stå ferdig i 2023, og bygginga av denne saman med rehabilitering av Ørsta kulturhus, vil få stor innverknad på utdanning av fagarbeidarar til industrien på Søre Sunnmøre. Takk til alle politikarar og lobbyistar som har stått på for å få dette realisert!

Med oppstart av nytt skulebygg og barnehage på Sæbø i 2020, og nyetablering av mange unge familiar, ser framtida lys ut for folket på Sæbø. Hjørundfjorden er flaggskipet til Ørsta kommune når det gjeld turisme og reiseliv. Øye, Urke, Trandal og Skår har store planar for utvikling i desse næringane. Dugnadsånda lever godt i bygdene langs fjorden. Opninga av gapahuken på Urke-egga er noko av det største eg har vore med på som ordførar.

Hovdebygda er også ein attraktiv plass å busetje seg i, det viser nybygg av 65 leilegheiter i Leitevegen. Totalt er det 160 leilegheiter under arbeid og planlegging i Hovdebygda og på Ose. Både Hovden skule og fleire vegar har blitt renovert siste halvåret, og endeleg er flyplasskrysset med gangveg og bussforbindelse under regulering. Ambulansestasjonen er snart klar for innflytting, og legevaktsentral er under planlegging. Vi vonar at legevaktsentralen skal stå klar siste halvdel av 2020.

Regulering av Legene er i gang, og ny veg og bustadtomter er under utgreiing. Forprosjektering for framtidig skule startar opp i 2021. Fleire gang- og sykkelvegar på Dalane står høgt på ynskjelista mi, men her er det fylkeskommunen sin økonomi som avgjer når vi kan kome i gang med vidare utbygging. Nyrenovering av gatelys startar opp rett etter nyåret, og til Øye gardslag i Follestaddalen er det løyvt kr 100.000,- til utskifting av eksisterande lys og fibernett.

Næringslivet på Vartdalsstranda er stabilt og godt, og det er god utvikling både på havbruk og turisme. Opninga av VD-stadion var ei storhending for vartdalingane. Etter 30 års kamp er endeleg stadion ein realitet. Det er også tilrettelagt for nye bustadtomter i Sætrefeltet, og bustadfelt i Barstadvika er under planlegging, så med ny skule, god barnehagedekning og eit flott stadion håper vi på positiv vekst i bygda.

Kommunestyret vedtok klimakrise i haust, og det vert no arbeidd med å revidere kommunen sin plan for klima og miljø. Strandryddedagar, fokus på miljøvenlege løysingar i industrien og i byggebransjen, berekraftige nybygg og anna, viser at det er eit bra engasjement for miljø og klima i Ørsta. Vi vil fortsette den gode utviklinga på dette området også i åra som kjem.

Ferdige prosjekt

Av ferdigstilte prosjekt i sentrum, vil eg trekke fram Ørstahallen og sentrumsplanen. Ferdigstilling av Ørstahallen, med påfølgjande opningshelg, var ein stor suksess for alle frammøtte. Ørstahallen er flittig brukt, og mange kommunar skulle gjerne sett at det var dei som kunne tilby innbyggjarane sine slike moglegheiter for aktivitet. Sentrumsplanen har vore eit stort prosjekt som har gått over fleire år, og no når den endeleg er godkjent vil det blant anna resultere i utbygging av ALTI. Fleire andre investorar står også klare med sine byggjeplanar, og framleis utvikling og fornying av Ørsta sentrum vil gjere Ørsta meir attraktivt som handelssenter på Søre Sunnmøre.

Eit anna stort prosjekt har vore bygging av vernevollen på Vallabøen. Eit stort arbeid er lagt ned for å gi auka tryggleik for innbyggjarane, og no når den står ferdig har den også vorte ein flott trimveg for mange ivrige trimmarar. Det er ei fantastisk utsikt frå toppen, og eg anbefaler alle å ta ein tur opp!

Ørsta er ei av dei største jordbrukskommunane i Møre og Romsdal. Jordbruket har store utfordringar og er stadig i endring, men det vert jobba godt i Ørsta for å halde tritt med denne utviklinga. Kortreist mat kjem for fult inn i næringa, og eg ser at fleire gardsbruk satsar på å vere med i utviklinga på dette området også. Med framleis utvikling og satsing på både gardsdrift, kortreist mat og turisme, vil Ørsta halde fram med å vere ein jordbrukskommune å rekne med i framtida.

Etter fleire gode økonomiske år er det no på tide å setje på bremsene. Forventa løyvingar frå staten har uteblitt, Kommunenes Sentralforbund skriv at i det komande året vil kommuneoverføringane bli dei strammaste på 15 år, og dette vil kome til å prege både Ørsta og resten av Kommune-Noreg. Håpet er at regjeringa vil innsjå i revidert nasjonalbudsjett at dette vart for tøft og at vi kan få litt påplussing, men inntil vidare må vi klare oss med det vi har. Kommunestyret har fått på plass eit budsjett etter godt samarbeid mellom SP, AP og Frp. Sjølv om budsjettet nok er strammare enn vi skulle ynskje, og nokre store prosjekt som til dømes bygging av nytt basseng må utsetjast nokre år, så har eg tru på at det er eit godt budsjett som vil bidra til framleis utvikling av Ørsta. Med godt samarbeid mellom politikarar, tilsette i kommunen og innbyggjarane, så skal vi klare å ta Ørsta mot nye høgder.

Takk for fire fine år saman med gode politikarvener og dyktige kollegaer i administrasjonen. Senterpartiet fekk 48 % av stemmene ved siste kommuneval, langt over mine forhåpningar, og det tyder vel på at ørstingane er nøgde med det vi har fått til. Tusen takk til dykk alle, og takk også til alle som har kome med oppmuntrande helsingar og mange gode råd.

Ein siste takk også til folket på Bjørke for eit godt samarbeid i mange år, og eg vonar at voldingane vil ta godt vare på dokke!

Ynskjer alle ei god julehelg og eit godt nyttår.