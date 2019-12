– Eit praktbygg for heile regionen

Nyheiter

I januar vart Ørstahallen opna av Karsten Warholm. Fleire tusen la turen innom hallen opningshelga og dette var den mest leste saka på morenytt.no i januar.

Litt på overtid klipte Karsten Warholm snora søndag som markerte den offsielle opninga av den nye Ørstahallen.

Det vart folkefest i Ørstahallen søndag då godt over tusen personar tok del i offisielle opninga av Ørsta si nye storstove. Europameister og verdsmeister Karsten Warholm fekk tildelt ein spesiallaga kniv som han kutta snora med.

– Eg trengde ein energiboost etter stemnet i Ulsteinvik fredag, og det fekk eg ved å kome hit og sjå alle dei engasjerte ungane. De har fått ein fantastisk flott hall her, og då eg var spurt om kome hit og opne hallen så måtte vi sjølvsagt få til det. Eg trur dette er ei gåve til alle i Ørsta, og kanskje får nokre frå Ulsteinvik glede av å bruke hallen også, sa Warholm før han klipte snora.

Sjå Kjellen utfordre Warholm Kjellen måtte sjå seg slått på 60 meter mot Karsten Warholm, men han hadde trua på førehand.

Ein som ikkje var heilt samd i at Warholm skulle stå for opninga av hallen var Kjell Kjellen Bigset. I kjent stil tok bussjåføren kjent for sitt temperament seg fram på scena og utfordra Warholm til ein løpsduell på 60 meter. Sjølv om nesten heile løpebana var dekt av skodelystne vart duellen gjennomført, og Warholm kryssa målstreken først. Og rett etter målgang vart den populære friidrettsutøvaren som representerer Dimna IL omfamna av born som både ville ha autograf og bilete.

Gratulerer med dagen

Side Brok fekk æren med å starte opningsfesten i Ørstahallen, og programleiarane Elise Stokken og Rebecca Riise Bjerknes leia publikum gjennom opningsfesten med stødig hand.

Terje Kjøde tok publikum gjennom historia med eldsjela Olav Hovdenakk ved si side.

Frå scena kom det ei lang rekke med gratulasjonar som vart retta til alle ørstingar.

– Eg har tidlegare sagt at eg håpar at ørstingane forstår kor heldige dei er som får denne hallen. Etter denne fastistiske opningshelga er eg trygg på at de veit å sette pris på hallen, og det er utrueleg kjekt å sjå for oss som har bygd den. For oss var dette eit prestisjeprosjekt som vi er stolte av, sa dagleg leiar Knut Løvdal Stauri i entreprenøren HS Bygg. Han overrekte også ei gåve til hallen. Eit stort bilete teke av Gunnar Wangen med tittelen Med hjarte i Sunnmørsalpane.

– Eg er audmjuk for at eg har med meg så mange gode medhjelparar. Dette er ikkje ei teinmannshow, men eit felleskap mellom politikarar, ein god administrasjon og eldsjeler har fått dette til, sa ordførar Stein Aam.

Ein av dei som har vore ein pådrivar for ny hall i Ørsta er styreleiar Gunnar Knutsen i Ørsta Idrettspark.

– Det er godt å vere i mål. Eg vil takke Ørsta kommune med både politikarar og administrajon, ordførar som har teke tak, sponsorar, dei som har kjøpt stolar og så vil eg takke to Olav-ar (Hovdenakk og Aambøe red. ank), Erlend Andersen og så vil eg takke kona mi som har støtta med gjennom åra, sa Knutsen.

Etter opninga tok Knutsendet første offisielle avkastet i Ørstahallen då J18-laget til Ørsta spelte kamp mot samarbeidslaget Bergsøy/Hareid/Hødd.

Vidaregåande og hall

Fylkesordførar Jon Aasen gratulerte heile Ørsta og regionen med ny fleirbrukshall, og sa at ein ny vidaregåande skule i Ørsta passar flott inn i området rundt den nye Ørstahallen.

– Dette er ei storstove de kan vere stolte av og som er kjekt å vise fram. Takka vere eldsjeler som aldri gav opp så står hallen her festpynta i dag, sa Aasen.

Det lokale kulturlivet fekk vise kva Ørsta har å by på. Battle of the Bands-vinnarane Migraine frå i fjor sjarmerte frå scena, Mariann Humberset fanga publikum og ballettskulen målbatt dei. Til slutt venta kake og kaffi for dei frammøtte, i tillegg til visning av VM-finale i handball mellom Noreg og Danmark på storskjerm.