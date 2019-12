Nyheiter

30. desember vert det invitert til aktivitetsdag i Ørstahallen.

- Måndag den 30.desember inviterer Ørsta kommune til open hall. Alle er velkomne. Speleflater og bordtennisrommet er rigga for at dei som ønskjer å bevege seg er hjarteleg velkomne til det. Mange ønskjer å oppleve Ørstahallen som endå ikkje har vore open i eit år. Midt opp i all julemat og julekaker, kan det vere godt å få bevege seg litt. Måndag 30.desember opnar vi hallen for alle som vil leike, spele ball, eller berre henge med oss. Vi riggar for basket, handball, innebandy, fotball, bordtennis, hinderløype og bordtennis, skriv kommunen på heimesidene sine.

- Alle er hjarteleg velkomne, men alle born må komme i følge med ein vaksen. Hugs å ta med innesko/gymsko

Open hall vert arrangert som eit samarbeid mellom Ørstahallen, Ørsta frivilligsentral og flyktningkontoret