Hytteeigarar protesterer på stenging

Nyheiter

Hjartåbygda grendelag og hytteeigarar i Aldalen protesterer på at vegen gjennom dalen er vinterstengd.

I eit skriv til Ørsta kommune vert det kravd grunngjeving og ei utfyllande utgreiing for stenginga.

– Verken Ørsta eller Volda har gitt opp grunn for stengingsvedtaket, og ein ber difor om tilbakemelding på dette, og ikkje minst at ein tek innover seg grendelaget og med dette også grunneigarane sitt høve til å uttale seg i saka, heiter det i skrivet.

Det vert vist til at då vegen var fylkesveg, var han ikkje vinterstengd. Han vart stengd viss det kome ras.

– Det blir for lettvint å berre stenge ein offentleg veg for ein fem månaders periode grunna rasfare, då det heilt klart i store delar av denne perioden ikkje er fare for ras, seier grendelaget og hytteeigarane.

Dei viser til at vegdirektoratet i fleire saker har avvist at kommunar kan stengje offentlege vegar utan fullgod forklaring.

– Skremsel om Robek eller dårleg offentleg økonomi er ikkje ei god nok forklaring, heiter det.