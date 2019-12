Hoppande glade etter godt år

Nyheiter

- No får vi lønn for å ha investert rundt tretti millionar dei siste åra. Vi er dobbelt så effektive, og omsetnaden aukar, seier dagleg leiar Hege Skurtveit på Volda Fiskemat. Ho og dei fem kollegaene kan notere seg for ein omsetnad på rundt femten millionar kroner i år, og det er ein auke på eit par millionar i høve til fjoråret.