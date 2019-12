Av dei mest aktuelle for storfilm

Nyheiter

– Lokasjonane i Hjørundfjord-området er framleis av dei mest aktuelle vi har sett på i Noreg, seier lineprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway i eit skriv til Ørsta kommune.

Og ber om at landingsløyvet for helikopter som selskapet fekk innvilga for månadsskiftet november/desember vert flytta over til nyåret.

Årsaka er at dårleg ver gjorde det uråd å få til dei omsøkte landingane.

Planen var at representantar for ein stor utanlandsk filmproduksjon skulle få studere områda ved Slogen, Urkeegga, Saksa, Skårasalen og Dalegubben m.a.

No håper Truenorth på ein ny runde.

– Vi er i internasjonal konkurranse på dette prosjektet, fortel Borch i skrivet, og håper på ein vidare god dialog med kommunen.